Mersin'de izinsiz kenevir ekimine 5 tutuklama

Murat SÖZERİ/ MUT(Mersin), (DHA)MERSİN´in Mut ilçesinde izinsiz olarak ekimi yapılan 8 bin 478 kök kenevir, ekipler tarafından sökülerek imha edildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesine Kırkkavak ve Göksu mahallelerinde 7 kişinin bahçelerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile bahçelerinde arama yapan ekipler tarafından 8 bin 478 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 165 gram kubar esrar, 452 kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5´i tutuklanırken, 2´si ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2021-06-29 12:53:21
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