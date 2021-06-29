Yenişehir Belediyesi'nin projesi için bilimsel makale yazıldı Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, 0-8 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 0-3 yaş arası çocukları olan ailelere verdiği eğitimin ebeveynler üzerindeki etkisi ve önemi yayımlanan bilimsel makaleyle de ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi'nin projesi için bilimsel makale yazıldı Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, 0-8 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 0-3 yaş arası çocukları olan ailelere verdiği eğitimin ebeveynler üzerindeki etkisi ve önemi yayımlanan bilimsel makaleyle de ortaya çıktı

İHA

Yenişehir Belediyesi'nin projesi için bilimsel makale yazıldı Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, 0-8 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 0-3 yaş arası çocukları olan ailelere verdiği eğitimin ebeveynler üzerindeki etkisi ve önemi yayımlanan bilimsel makaleyle de ortaya çıktı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, 08 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 03 yaş arası çocukları olan ailelere verdiği eğitimin ebeveynler üzerindeki etkisi ve önemi yayımlanan bilimsel makaleyle de ortaya çıktı.
“Her Aile Bir Okuldur” sloganıyla Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı'nda (MABEP) görevli uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimler, çocukların gelişim dönemlerine yönelik doğru eğitilmesi ve olası gelişimsel bozuklukların erken dönemde fark edilmesini sağlamayı hedefliyor. Yenişehir Belediyesi'nin yaklaşık iki yıl önce başlattığı aile eğitim programı ile 92 aile 9 haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yetişkin eğitimi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri alan aileler, aynı zamanda yaygınlaştırılması planlanan programın etkinliğini ölçmek adına gerçekleştirilen bilimsel araştırmaya dâhil olarak bilime de katkı sundular. Marmara Üniversitesinde görev yapan 8 akademisyenin imzasıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi HAYEF Dergisi’nde yayımlanan “Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı’nın (MABEP) Ebeveynlerin Öz Yeterlik Düzeyi ve Çocuklarının Gelişimine Destek Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı makale Yenişehir Belediyesinin projesinin bilimsel sonuçlarını içeriyor ve projenin aileler üzerinde olumlu etki oluşturduğu verilerle gözler önüne seriyor. İngilizce ve Türkçe yayımlanan makale eğitim alan ve almayan ebeveynler arasındaki farkı da ortaya koyuyor.
Araştırma sürecinde, deney grubundaki katılımcı ailelere akademisyenler tarafından hazırlanan ve basımı Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan MABEP eğitim ve destek materyalleri verilerek 9 hafta boyunca 12 oturumla eğitimler verildi. Kontrol grubunda yer alan katılımcı aileler ise ilk etapta eğitime dahil edilmedi. Programın başlangıcında ve sonunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcı ailelere, ebeveyn öz yeterlik düzeyi ve çocukların gelişim düzeylerini değerlendiren ön test ve son test uygulamaları yapıldı ayrıca deney grubundaki ailelerden MABEP uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile nitel veriler de toplandı.

Ebeveynlerin öz yeterlilik düzeyleri ortaya çıktı
Araştırmanın sonuçları eğitim programı katılımcılarının, ebeveyn öz yeterlik düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaştığını, eğitim öncesinde ebeveynlerin öz yeterlik düzeyi incelendiğinde eğitim alan ve henüz almayan gruplar arasında başlangıçta fark bulunmazken eğitim sonrasında eğitim alan gruptaki ebeveynlerin öz yeterlik düzeyinin eğitimi almayan gruptakilere göre artış gösterdiğini ortaya koyuyor.
Makale ayrıca, Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle verilen eğitimlere katılan ebeveynlerin eğitimlerle ve evdeki destekleyici uygulamalar sonucunda çocuklarının gelişim düzeylerine istatistiksel açıdan anlamlı derecede katkı sağladıklarını, çocukların dilbilişsel, incekaba motor, sosyal beceri ve öz bakım gelişimleri ile birlikte genel gelişimlerini önemli düzeyde olumlu etkilemiş olduğunu gösteriyor. Katılımcıların proje uygulamalarına yönelik görüşlerini içeren nitel bulgularda da katılımcıların büyük çoğunluğu kendilerinde olumlu anlamda değişimler olduğunu ifade ediyor.
Çocukların gelişimini ve yaşamını doğrudan etkileyen projeyi hayata geçiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimsel veriler ışığında projeyi hayata geçirdiklerini ve bu makalenin de proje kapsamında verilen eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bilimsel araştırmayı yaparak, makaleyi yazan ve aynı zamanda 03 yaş aile eğitimlerini veren akademisyenlere tek tek teşekkür eden Özyiğit, 03 yaş arasında çocuğu olan tüm aileleri Yenişehir Belediyesi Akademiye projeye başvuru yapmaya davet etti. Özyiğit, çocukları için güzel bir gelecek isteyen ve bu yüzden projeye katılarak, eğitim alan ailelere de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
(Tekrar) Mersin'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır 15 yaralı
YEREL HABERLER (Tekrar) Mersin'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: ...
Mersin'de izinsiz kenevir ekimine 5 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de izinsiz kenevir ekimine 5 tutuklama
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı Mersin'in Aydıncık ilçesinde virajı alamayarak devrilen yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Büyükşehir Belediyesine ait tırın çarpışması sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı Mersin'in ...
Gençler, YKS stresini Büyükşehir Belediyesinin konseriyle attı
YEREL HABERLER Gençler, YKS stresini Büyükşehir Belediyesinin ...
MDOB’dan ‘Gala Bale’ ile yıldızlar buluşması
YEREL HABERLER MDOB’dan ‘Gala Bale’ ile yıldızlar buluşması
Kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu öldü
YEREL HABERLER Kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu öldü
Mersin'de 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Mut ilçesinde yapılan operasyonda bahçelerine uyuşturucu diktikleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alınırken, 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele ...
Büyükşehir Belediyesinden Vasfiye teyzeye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Vasfiye teyzeye doğum günü ...
Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı
Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek
YEREL HABERLER Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek
(Özel) Acılı aile: “Oğlumuzun yaşama hakkı elinden alındı. Adalet istiyoruz” Mersin’de 22 Mart’ta 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan’a okul çıkışı yaya geçidinde çarparak ölümüne neden olan sürücünün, olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, Tekin Turhan ailesini isyan ettirdi Adalet arayışlarını sürdüren aile, sanığın adil şekilde yargılanıp cezasını çekmesini istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Acılı aile: “Oğlumuzun yaşama hakkı elinden alındı. ...
Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı Mersin’de Paşa Türbesi Mezarlığında yeni bir istinat duvarı çekilmesiyle bazı kabirlerin mezarlık dışında kalması tepki çekti Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale: "Bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir Belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı"
YEREL HABERLER Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda ...
Kiraz köylülerin yüzünü güldürdü Pandemiye rağmen üretimden ödün vermeyen Mersinli köylülerin yetiştirdikleri kirazlar Rusya başta olmak üzere İran ve Irak pazarında yerini aldı. Köylüler 15 lira ile başladıkları kiraz hasadını 8 lira ile tamamladı
YEREL HABERLER Kiraz köylülerin yüzünü güldürdü Pandemiye rağmen ...
Mersin’de motosiklet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin’de motosiklet devrildi: 1 ölü
BETEM Öğretmen Mesleki Gelişim Seminerleri başladı
YEREL HABERLER BETEM Öğretmen Mesleki Gelişim Seminerleri başladı
Yıldırım: “Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen üretimimiz arttı”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen ...
Özdemir: "Bu olağandışı süreçte azami çabayı göstermeliyiz"
YEREL HABERLER Özdemir: "Bu olağandışı süreçte azami çabayı ...
Akdeniz ilçesinde bir metruk bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde bir metruk bina daha yıkıldı
Toros Üniversitesi YETAM'a AB fonlarından destek
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi YETAM'a AB fonlarından destek
Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor
İstilacı, zehirli aslan balığı Akdeniz’i tehdit ediyor Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e göç eden istilacı, zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor Prof. Dr. Serap Ergene: "Denize giren insanlar açısından zehirli olduğu için üzerine bastığınızda veya bir şekilde dikeni size battığında çok acılı yaralara, kangrenlere sebep olabiliyor"
YEREL HABERLER İstilacı, zehirli aslan balığı Akdeniz’i tehdit ...
Merci Öğrenci Danışma Merkezi ile öğrencilerin başarı oranı artıyor
YEREL HABERLER Merci Öğrenci Danışma Merkezi ile öğrencilerin başarı ...
Mersin'de sporculara yetenek taraması modelleme aşamaları yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de sporculara yetenek taraması modelleme ...