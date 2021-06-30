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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil hurdaya döndü.

Olay TarsusÇamlıyayla yolu üzerinde meydana geldi. Sarıkavak Mahallesi istikametinde seyir halindeki K.S. idaresindeki 33 PA 014 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsü tarafından ilk müdahalesi yapılan araç yangınına itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yapılan tüm söndürme çalışmasına rağmen araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü ise olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

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