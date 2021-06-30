Çalılıklar arasında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Mut ilçesinde çalılıklar arasında mahsur kalan yavru köpekler belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ihbar üzerine belediye ekiplerinin, çalılıklarda mahsur kalan yavru köpekleri bulundukları yerden uzun bir çalışma sonucu çıkarttığını belirterek, "Öncelikle tedavileri yapılıp yiyecek ve su verildi. Bu sahipsiz hayvanları daha sonrada Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Hayvan dostu bir ilçe olarak sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Şeker, hayvanların yaralanması veya hastalanması durumunda vatandaşlardan “185” hattını arayarak yardım isteyebileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.