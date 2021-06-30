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Başkan Seçer, MEDEKA'nın Kent Tarihi Araştırmaları Kurulu ile bir araya geldi

İHA

Başkan Seçer, MEDEKA'nın Kent Tarihi Araştırmaları Kurulu ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu’nun (MEDEKA) alt kurulları ile bir araya gelmeye ve kurul üyeleri ile fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Seçer, Kent Tarihi Araştırmaları Kurulu ile kent belleği, tarihi ve kültürü hakkında sohbet etti.
Geçtiğimiz günlerde MEDEKA’nın Sinema ve Edebiyat Kurulları ile bir araya gelen Başkan Seçer’e bu kez de Kent Tarihi Araştırmaları Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda Seçer’e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger eşlik etti. Seçer, MEDEKA kurulları ile gerçekleştirdikleri toplantıların önemine değinerek, “Zaman zaman burada her kesimden insanları ağırlamak, onlarla sohbet etmek iyi oluyor. Önemli çalışmalar olacağını görüyorum açıkçası, çok inanıyorum. Yani hakikaten güzel şeyler olacak. Çok önemli potansiyel var elimizde. Kent, kentin geçmişi, tarihi, günü, her alanda bunu da açığa çıkaracak irade varsa gerisi bizim çalışmalarımıza kalıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu beraberlikten son derece mutluyuz. Netice itibariyle kentin belediyesi, kentlinin belediyesi. Ben de kentin Belediye Başkanıyım. Hemşehrilerimin belediye başkanıyım. Onlar adına bir şey yapılacağı için çok mutluyum. Adından da anlaşılacağı gibi. ‘Mersin’e değer katmak’. Bunları ortaya çıkaracak faaliyetlerde bulunmak” dedi.
Seçer konuşmasının ardından kurul üyelerinin fikirlerini ve önerilerini dinledi. Kurul üyeleri Seçer’e kent belleği, tarihi ve kültürü adına yapmış olduğu çalışmalardan ve katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.
Kurul üyelerini tek tek dinleyen ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Seçer, kent hafızasının dijital bir platforma taşınması konusunda çalışmaların başladığını duyurdu. Önümüzdeki yıl Mersin’in işgalden kurtuluşunun 100. yılının kutlanacağını hatırlatan Seçer, bu kapsamda özel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Seçer, kurul üyelerinin sorularına tek tek yanıt verirken, yenileme alanı konusuna da değindi. Seçer, Kasaplar Çarşısı’nda istimlak kararı aldıklarını kaydederken, “Kamulaştırma kararı aldık. İşlemler yürüyor. İşin parasal boyutunu düşündüğünüz zaman tarih yok olup gidiyor. Ben gözlemlerimi söyleyeyim. Biz belediye olarak çok samimi bakıyoruz bu işlere. Parasal boyutu hiç umurumuzda bile değil. Bunu sağlam bir zemine oturtmamız lazım” diye konuştu.
Üyelerden gelen MEDEKA’nın belediye haricinde vakfa dönüştürülüp, kurumsal bir yapıya kavuşturulması hakkındaki öneriyi de değerlendiren Seçer, “Hakikaten olabilir. Yani bunun yöntemi nedir, bunun üzerinde konuşulur. Bir kurumsal hüviyeti olabilir. Tabi ki düzgün bir yapı kurmak lazım. Bu da çok önemli” ifadelerini kullandı.

“KırmızıLacivert’i yıkıp, orayı bir kent meydanına çevireceğiz”
Eski tarihi kent merkezinde yapılan çalışmaları da değerlendiren Seçer, “Şu anda KırmızıLacivert’i boşaltıyoruz biliyorsunuz. Kesinlikle yıkacağız. Tartışmam bile. Orada Zafer Çarşısı esnafı başımın tacı. Her türlü katkıyı yaparım ama kesinlikle ortadan kaldıracağız. Orayı bir meydana çevireceğiz. Çok muazzam bir kent meydanı haline getireceğiz orayı. Ben her şeyi para olarak görmüyorum. Yani bazı değerler vardır ki bunun parasal karşılığı yok. Orada belediyenin binası olsa ne olur, olmasa ne olur? Bırakın kentin meydanı olsun. Eski tarihi kent merkezini canlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği Taş Bina’nın Kent Müzesi yapılması konusunda konuşan ve projeyi değerlendiren Seçer, projenin içeriğinde değişiklik yaptıklarını belirtti ve proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

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