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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Kartın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı

İHA

Halk Kartın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli yurttaşlara yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Halk Kartın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 bin 216 kişinin 100 lira, 4 bin 969 kişinin ise 180 liralık bakiyeden faydalandığı Halk Kart uygulamasından haziran ayında 12 bin 185 kişi destek aldı. Dar gelirli vatandaşların mutfak masraflarını azaltırken Mersinli esnafa da destek sağlanan proje kapsamında haziran ayı için hesaplara toplam 1 milyon 616 bin lira aktarıldı.
Kart sahipleri, Halk Kartlarını anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. Vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web sitesinden ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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