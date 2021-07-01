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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atgirmez Mahallesine kanalizasyon ve paket arıtma tesisi yapılıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kaliteli ve çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Tarsus ilçesi Atgirmez (Günyurdu) Mahallesine yaklaşık 8 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı ile Paket Atıksu Arıtma Tesisi inşa ediyor.

Atgirmez Mahallesine kanalizasyon ve paket arıtma tesisi yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kaliteli ve çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Tarsus ilçesi Atgirmez (Günyurdu) Mahallesine yaklaşık 8 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı ile Paket Atıksu Arıtma Tesisi inşa ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sözleşme bedeli 3 milyon 654 bin TL olan çalışmalar kapsamında MESKİ, Ø200 milimetre çapında 4 bin 824 metre, Ø300 milimetre çapında 695 metre, Ø150 milimetre çapında 2 bin 533 metre koruge boru olmak üzere toplam 8 bin 52 metre kanalizasyon hattı ile 125 adet muayene bacası ve 580 adet prefabrik parsel bacası imalatı yapıyor.
Yerleşim yerlerinden toplanan kanalizasyon atıksuları ardışık kesikli reaktör sistemi, kum filtresi ve dezenfenksiyon ünitelerinden geçirilerek arıtılacak. İlgili mevzuat standartlarına göre arıtılacak atıksular, yaklaşık 170 metre uzunluğunda koruge boru hattı ile alıcı ortama deşarj edilecek. 3 bin kişiye hitap edecek kapasiteye sahip tesis ile 1 ayda yaklaşık 18 bin metreküp atıksu arıtılması planlanıyor.
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğince belirlenen alıcı su ortamı deşarj standartlarına uygun olacak tesisin çıkış suyu karakterizasyonu ile yüzde 90 arıtma verimi sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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