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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekliler Günü'nde yaş almış vatandaşlar stres atıp, mutlu oldu

İHA

Emekliler Günü'nde yaş almış vatandaşlar stres atıp, mutlu oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekliler Günü dolayısıyla Tarsus Gençlik Kampı’nda bir etkinlik düzenledi. Mersin merkez ve Tarsus Emekli Evlerine üye yurttaşların ilk kez birlikte katıldığı programda, Kent Orkestrası tarafından konser verildi. Etkinlikte çalınan hareketli müziklere eşlik eden emekliler, oynayarak stres attı.
Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Haziran 1927 tarihinde emekli olmasından dolayı her yıl kutlanan Emekliler Günü dolayısıyla Tarsus Gençlik Kampı’nda renkli görüntülere sahne olan bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten ve yaş almış yurttaşların güzel zaman geçirmesine fırsat sunan Mersin merkez ve Tarsus Emekli Evlerine üye yurttaşların ilk kez birlikte katıldığı programda Kent Orkestrası tarafından konser verildi. Tertemiz havada, ağaçların altında, pandemi kurallarına azami özen gösterilerek gerçekleşen etkinlikte çalınan hareketli müziklere eşlik eden bazı emekliler, oynayarak stres attı, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Mersin’den 60, Tarsus’tan ise 40 emekli yurttaşın katıldığı etkinlik kapsamında gazeteciyazar Mirza Turgut tarafından Mersin’in ve bölgenin yakın tarihini içeren bir sunum da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve TarsusÇamlıyayla Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar ile Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan katıldı.

“Burası çok güzel”
Mersin Emekli Evi üyelerinden Hülya Tümer, gönüllerince eğlendikleri etkinlik hakkında, “Emeklilere böyle bir gün hazırladıkları için çok teşekkür ediyoruz Vahap Seçer Bey’e. Başarılı çalışıyor, başarısından çok memnunuz. İnşallah daha uzun yıllar kalır. Burası çok güzel, çok memnun olduk” dedi.
Emekli Meral Aksoylar ise “Vahap Beyin emeklilere verdiği değeri en üst katlarda değerlendiriyorum. Çünkü bugüne kadar bu güzellikleri yaşatan olmadı. 40 yıldır Mersin’de çalışıyorum, 18 yıldır emekliyim, ilk defa çok güzel bir emekli günü yaşadım. Özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tarsus Emekli Evi üyesi Ömer Ünlü de daha önce böyle etkinlik düzenlenmediğini ifade ederek, “Yıllardır Tarsus’ta emekliyiz. Şimdiye kadar hiç böyle bir etkinlik olmadı. Bu işi organize edip, bize bu hizmeti verenlere sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Uzun süre evde kapalı kaldıktan sonra emekli evlerinin düzenlediği programlarla moral bulduğunu kaydeden Zeynep İlkul ise “Uzun zaman evde kapalı kaldıktan sonra, bugün bana çok mutlu geldi. Benim için çok büyük bir değişiklik, kapalı yerlere girmiyorum sağlığım açısından. Fakat bugün burada açık alanda hep beraber olmak kendi yaşıtlarımla; çünkü emekli olunca çocuklar da olsa, torunlar da olsa pandemi döneminde tamamen yalnız kaldık. Bu etkinliği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç, “Emekli yurttaşlarımız, emekli büyüklerimiz, hafızalarımız burada. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürü bir borç biliyoruz. Çünkü emeklilerimize, hatta gençlerimize, yaşlılarımıza, Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yaşayan bütün insanlara verdiği hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar ise “Emekliler Haftası nedeniyle bu önemli gündeki etkinlikte iki Emekli Evimizdeki emeklilerimizi birleştirdik. Atatürk’ün emekli olduğu gün. Özellikle bugünde emeklilerimizi bir araya getirmek istedik. Tarsus ve Mersin Emekli Evi üyelerini canlı müzik eşliğinde bir araya getirdik, eğlenmelerine vesile olduk” diye konuştu.

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