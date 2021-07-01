Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında buluşacak

Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde Adanalıoğlu Kulak Mahallesinde “Moto Drag Yarışması” düzenlenecek. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, motosiklet severleri 4 Temmuz 2021 Pazar günü 09.0018.00 saatleri arasında gerçekleşecek yarışları izlemeye davet etti.

Akdeniz Belediyesi, motosiklet sevdalılarını, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek güzel bir etkinlikte buluşturuyor. Başkan Muhammet Mustafa Gültak, vatandaşları 4 Temmuz 2021 Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla organize edilecek olan Moto Drag Yarışmasının heyecanına ortak olmaya davet etti.



“4 Temmuz'da heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor”

Başkan Gültak, Moto Drag Yarışması öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Mersin İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder, Yönetim Kurulu Üyeleri ve motosiklet sporcularıyla belediye binası önünde bir araya geldi. Yarışa katılacak olan motosikletleri inceleyip bilgi alan Gültak, "Mersin'de 4 Temmuz'da heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor olacak. Çok heyecanlıyız. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. 50'ye yakın yarışmacı ve 5 binin üzerinde bir seyirci beklentimiz var. Çok fazla talep oldu. Bu yarış sayesinde Akdeniz'i ve dolayısıyla Mersin'i de tanıtmış olacağız" diye konuştu.



Başkan Gültak motosiklet sporcularının da yanında

TMF İl Temsilcisi Güder ise pandemi nedeni ile son 2 yıldır moto drag yarışı yapamadıklarını bu sebepten heyecanlarının çok daha fazla olduğunu dile getirerek, "4 Temmuz'da gerçekleşecek olan Moto Drag Yarışına Türkiye Motosiklet Federasyonu lisansına sahip yaklaşık 50 yarışçı katılacak. Bu süreçte Akdeniz Belediyesinin katkıları çok fazla oldu. Bundan dolayı Başkanımız Mustafa Gültak'a motosiklet sporcularının yanında olduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, yarışa katılacak olan motosikletlerden birini deneyerek sporcularla sohbet etti. Konuşmaların ardından Yusuf Güder, Başkan Gültak'a günün anısına forma hediye etti.

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