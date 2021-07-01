Yenişehir ilçesinin 10 yıllık iklim eylem planı belirleniyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçenin 10 yıllık iklim değişikliği eylem planını belirlemek amacıyla Yenişehir ilçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı Müdürler Çalıştayı düzenledi.

İklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayarak, kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini arttırmayı hedefleyen Yenişehir Belediyesi, 10 yıllık eylem planını belirlemek üzere çalıştaylar düzenlemeye devam ediyor. Haziran ayının başında kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleri temsilcilerinin katıldığı çalıştayı düzenlemişti.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde birim müdürlerinin katıldığı Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı Müdürler Çalıştayının açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çevreye ve geleceğe duyarlı belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yenişehir Belediyesi'nin çağdaş ve sosyal belediyecilik vizyonu ile çocuklar için daha güzel bir kent kurmayı hedeflediklerini kaydeden Özyiğit, “Kentimizin 10 yıllık iklim değişikliği eylem planını belirlemek amacıyla Yenişehir ilçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı Çalıştayının ilkini Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirdik. Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleri temsilcilerinin katıldığı çalıştay çok verimli geçti. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini günden güne daha çok görüyor ve hissediyoruz. Günümüzde enerji ihtiyacı sınırsız ancak kaynaklar sınırlı. Esasen öbür taraftan baktığımızda kullanabileceğimiz temiz enerji kaynaklarından yeterince faydalanılmadığını üzülerek ifade etmek isterim. Yenişehir Belediyesi olarak yaptığımız projeyle kendi ihtiyacımızı karşılayacak bir çalışmayı sonuna yaklaştırıyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak 6 temel ilkemizden biri olan ekoloji konusunda tutarlı davranıyoruz” diye konuştu.

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