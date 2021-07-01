Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti.



Kaza, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası girişinde ErdemliKaraman istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.S. yönetimindeki 33 VCU 19 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez’e çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı 2 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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