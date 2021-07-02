Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu Dürdane Doğan öldü, 14 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Huzurkent Sarıveli Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 26 tarım işçisinin olduğu Ramazan A. yönetiminde 33 PD 481 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tarım işçilerinden Dürdane Doğan'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan A. ve 13 tarım işçisi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Doğan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-07-02 07:52:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.