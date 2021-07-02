Dalgaların karaya zarar vermesi önlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park ve Atatürk Parkını içine alan sahil şeridinde dalgaların karaya zarar vermemesi adına taş tahkimat çalışması başlattı. İki bölgede farklı alanlarda yürütülecek çalışma bin 500 metre olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil şeridinde düzenleme çalışmaları sürüyor. Mersinli vatandaşların keyifle vakit geçirdiği sahilin kıyı şeridinde bazı bölgelerde dalga aşındırmalarının önlenmesi adına taş tahkimat çalışması yapılıyor. Fen İşleri Dairesi ekiplerinin bin 500 metrelik alanda planladığı çalışmaların bin 100 metresi Orkide Cafe önü, Mersin İdmanyurdu Meydanı, Miyav Park önü ile Hilton Oteli arasında olmak üzere Kültür Parkta yapılıyor. Çalışmaların başladığı 400 metrelik alan ise Atatürk Parkında yer alıyor.



Dalgaların kayalar içinde sönerek karaya zarar vermemesi amaçlanıyor

Yapılan tahkimat çalışması ile vatandaşların en çok vakit geçirdikleri açık alanlardan olan Atatürk Parkı ve Kültür Parkı içine alan kıyı kesiminde dalgaların kayaların içinde sönerek karaya zarar vermemesi amaçlanıyor. Atatürk Parkında yapımına başlanan çalışmayla 400 metre uzunluğunda 30cmx70cm boyutlarında parapet duvarı yapılacak. Burada imalatı tamamlayan ekipler, çalışmalara Kültür Parkta devam edecek.

Ekipler sürdürdükleri çalışma kapsamında 0400 kilogram arası taşlarla önce zemin oluşturuyor. 400 kilogram2 ton arası taşlarla da şablonu yapan ekipler, 24 ton arası kayalarla dalgayı kıracak platform inşa ediyor. 3 ayda bitirilmesi öngörülen proje sahasının tamamında yaklaşık olarak 60 bin ton taş tahkimatı yapılması planlanıyor.

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