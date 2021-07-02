Tırın dorsesi yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Mustafa Kaplan yönetimindeki 31 P 9612 plakalı briket yüklü tırın dorse kısmı, TarsusAdanaGaziantep Otoyolu üzerindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Şoförün tırı emniyet şeridine park ederek durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.

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