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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEÜ Tıp Fakültesinden mezun olan yeni doktorlar diplomalarını aldı

İHA

MEÜ Tıp Fakültesinden mezun olan yeni doktorlar diplomalarını aldı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi 20202021 eğitim öğretim döneminde mezun olan çiçeği burnunda doktorlar, törenle diplomalarını aldı. MEÜ Tıp Fakültesinde son mezunlarla toplam mezun sayısı bin 879’a ulaştı.
MEÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, Çiftlikköy Kampüsü amfi tiyatroda gerçekleştirildi. Törene, Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, akademisyenler, mezun öğrenciler ve yakınları katıldı.

“Hangi seviyeye gelirseniz gelin hekim olduğunuzu unutmayın”
Törende konuşan Rektör Çamsarı, mezun hekimlerin ileride çok önemli görevler alacaklarını belirterek, hangi görevde olurlarsa olsunlar hekim olduklarını unutmamaları gerektiğini söyledi. Çamsarı, “Hekim, hikmet sahibidir. Sadece ilaç vermez, tedavi etmez, gecesi gündüzü yoktur. Mesleğinizin maddi veya manevi bir karşılığı yok. Sizlere düşen çok görev var. Mezun hekimlerimiz içerisinden başhekimler, sağlık müdürleri, sağlık bakanları, sağlık komisyon başkanları, uzmanlar, akademisyenler, tarihe geçen bilim adamları çıkacak. O gün geldiğinde yaşadığınız bu günleri, ortak paylaştığınız şeyleri hiç unutmayın. Mesleğinize sahip çıkın. Hangi seviyeye gelirseniz gelin, hekim olduğunuzu unutmayın” dedi.
Mezun öğrencilere, hastalarına her zaman ilgi ve şefkat ile yaklaşmalarını öğütleyen Rektör Çamsarı, “Kimse zevk için hastaneye gitmez. İnsanlar size çare aramak için gelecekler. Sizler bu noktada affedici olacaksınız. Hastalarınıza zaman ayırın, mutlaka dinleyin ve bilgilendirin. Maddi ve manevi olarak tıp fakülteleri diğer fakültelerden farklıdır. Üniversitemiz 207 üniversite arasında 14. sırada. İnşallah bizler üstümüze düşen görevi eksiksiz yapmışızdır. Gösterdikleri özveriler nedeniyle tüm öğrencilerimizin yakınlarına ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” diye konuştu.

“Bugün itibariyle mezun sayımız bin 879’a ulaştı”
18. dönem mezunlarıyla birlikte Tıp Fakültesinin mezun sayısının toplam bin 879’a ulaştığını ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk de “Bugün itibariyle mezun sayımız bin 879’a ulaştı. Fakültemizde halen bin 582 öğrencimize mezuniyet öncesi tıp eğitimi, 374 araştırma görevlisine uzmanlık ve 38 yan dal araştırma görevlisine de yandal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Fakültemiz, 2025 yılına kadar YÖK tarafından tescillenmiş, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından da akredite edilmiş olan TEPDAD tarafından akredite edilmiştir. Yani fakültemizin verdiği eğitim, kalite yönünden tescillenmiştir. Fakültemiz 100’ün üzerindeki programdan ikinci kez akredite olan 23 fakülteden birisidir” ifadelerini kullandı.
Mezun hekimlerin bundan sonraki meslek hayatlarında kendilerini sürekli yenilemeleri gerektiğini vurgulayan Dekan Öztürk, “Fakültemize adım attığınız ilk günden bu yana başarı ile yürüdünüz ve mezun oluyorsunuz. Sizlere kazandırılmaya çalışan becerileri tutuma dönüştürmeniz zamanla olacaktır. ‘Önce zarar verme’ ilkesine uygun olarak, kendinizi sürekli yenilemeniz gerekmektedir. Tam bir tedavi sadece tıbbı bilgi ve teknoloji ile olmaz. Bu nedenle içinizde daima sevgi ve nezaket besleyin” dedi.
Mezun öğrencilerin iyi birere hekim olması için çok çaba sarf eden hocalara ve onları bugünlere getiren tüm yakınlarına teşekkür eden Öztürk, mezun öğrencilerin insan sevgisinin ve hizmet aşklarının hiçbir zaman eksilmemesini dileyerek, mezuniyetini kutladı.
Dönem birincisi Dr. Meryem Andırın ise, insanın şifasına vesile olacak bir mesleğe adım atacak olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyerek, Rektör Çamsarı’ya, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına, mezun arkadaşlarına ve ailelere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selda Okuyaz, mezun öğrencilere Hipokrat Yemini ettirdi.
Dönem birincisi Dr. Meryem Andırın’a temsili diploması ve hediyesi Rektör Çamsarı tarafından takdim edildi. Dönem ikincisi Dr. Ezgi İl, diplomasını ve hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya’nın, dönem üçüncüsü Dr. Bengisu Kandemir ise diploması ve hediyesini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk’ün elinden aldılar.
20202021 eğitim öğretim yılı Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Meryem Andırın tarafından yaş kütüğe dönem plakası çakılmasıyla devam eden tören, 10. Yıl Marşının söylenmesi ve mezunların keplerini havaya atmalarıyla sona erdi.

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