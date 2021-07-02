Başkan Bozdoğan, tenis kulübü eleştirilerine yanıt verdi Tarsus Belediye Meclisinde konuşan Başkan Bozdoğan, tenis kulübünü halka açmak istediklerini, belediye meclisinin süresiz tahsis yapma yetkisi olmadığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozdoğan, tenis kulübü eleştirilerine yanıt verdi Tarsus Belediye Meclisinde konuşan Başkan Bozdoğan, tenis kulübünü halka açmak istediklerini, belediye meclisinin süresiz tahsis yapma yetkisi olmadığını söyledi

İHA

Başkan Bozdoğan, tenis kulübü eleştirilerine yanıt verdi Tarsus Belediye Meclisinde konuşan Başkan Bozdoğan, tenis kulübünü halka açmak istediklerini, belediye meclisinin süresiz tahsis yapma yetkisi olmadığını söyledi

– Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, son günlerde ilçe gündemine oturan tenis kulübüyle ilgili iddia ve eleştirilere, meclis toplantısında yanıt verdi. Belediye meclisinin süresiz tahsis yapma yetkisi olmadığını dile getiren Bozdoğan, “‘Tenis kulübü kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına kiraya veremez ve devredemez’ denilmektedir. Yapılan tesislerin hiçbiri için izin başvurusu dahi yapılmamış. Biz bu alanı halka açmak istiyoruz” dedi.
Tarsus Belediyesi Meclisi, 2021 Yılı Temmuz Ayı 1. Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Gagauz Türklerinin yaşam sürdüğü Moldova'nın Valkaneş kentinin yanı sıra Tunceli'nin Ovacık Belediyesi ile kardeş şehir olunması teklifi oybirliği ile komisyona sevk edildi.

“Şehrimize ve halkımıza ihanet ediyorlar”
Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya üzerinden gerçek dışı ithamlarla algı yapmaya çalışan siyasiler ile asılsız, mesnetsiz ve yalan haber yapan gazeteciler ve bazı sosyal medya kullanıcılarının özellikle belediyeyi küçük düşürmeye yönelik paylaşım ve yayınlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bozdoğan, "Biz bu göreve ‘çalmayacağız, çaldırmayacağız, halkın olanı halka vereceğiz’ sözümüze güvenerek oy veren 95 bin kişinin teveccühü ile seçildik. Allah’a şükür bu sözümüzden bir milim sapmadan, planladığımız şekilde emin adımlarla bir yandan borçları sıfırlayarak, diğer yandan hizmet atağına kalkarak görevimizi yerine getiriyoruz. Biz hizmet derdinde iken bazı siyasiler ve kendini gazeteci diye adlandıran bazı kişiler çamur at izi kalsın mantığı ile hareket ediyorlar. Hatta çamur atmakla da kalmıyorlar, sırf başarısız olalım diye önümüze set olmaya çalışıp engel çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimileri de işin asılını astarını bilmeden bu olaylara alet oluyorlar, hizmetleri engelleyici rol üstlendikleri için de tabir yerinde ise şehrimize ve halkımıza ihanet etmiş oluyorlar" dedi.

“Biz diyoruz ki, bu alanı halka açalım”
Başkan Bozdoğan, son günlerde kamuoyunu meşgul eden tenis kulübü ve Tarsus İdman Yurdu konularında da detaylı açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, “Tarsus Tenis Kulübü ile ilgili bazı bilgiler aldım, onları sizlerle paylaşayım. 3 Şubat 2003 tarihli dilekçe ile başvuru yapılıyor, 7 Şubat 2003 tarihinde meclis kararı ile 4440 ada 1 parsel numaralı yani 4864 ada 1 parsel 6800 metrekare yüz ölçümündeki spor alanı vasıflı taşınmaz Tenis İhtisas Spor Kulübü Derneğine tahsis edilmesi yönünde karar çıkıyor. Yine bu 2 Şubat 2003 tarihli kulüp dilekçesinde talep yineleniyor ve tenis kulübü ve tesisleri olarak kullanılmak üzere bu amaçla kullanıldığı sürece tahsis edilmesinin uygun olduğu yönünde, 15 Nisan 2003 tarihli encümen kararı alınıyor. 12 Ağustos 2008 tarihli dernek dilekçesinde 1441 ada 1 2 3 nolu 1448 ada 1 2 3 nolu 2936 ada, 1 2 3 nolu 4662 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ve mevcutta tesisin otoparkı olarak kullanılan park alanının da tahsisinin de yapılmasını talep ediyor. 2 Eylül 2008 tarihli meclis kararında tahsis bedeli olarak ilk yıl bin TL, diğer yıllar için TÜFE oranında artış yapılmasına denilerek bahsi geçen toplam 4662 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların tahsisine karar veriliyor. İşlemin yapıldığı dönemde 4448 adada yer alan parseller konut alanında kalmaktadır. Yine protokolün 7.2. maddesinde ‘tenis kulübünün kendisine tahsis edilen taşınmazları amacı dışında kullandığı tespit edildiği takdirde tahsis işlemi iptal edilecektir. Belediyenin tebliğinde belirtilen süre içerisinde taşınmazı boşaltacak ve hiçbir hak talep etmeden taşınmazdaki her türlü bina ve tesisleri belediyeye bırakacaktır’ denilmektedir” diye konuştu.

“Biz kanunsuz iş yapmıyorsak kimse yapamayacak”
Belediye meclisinin süresiz tahsis yapma yetkisi olmadığını dile getiren Bozdoğan, “‘Tenis kulübü kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına kiraya veremez ve devredemez’ denilmektedir. Yapılan tesislerin hiçbiri için izin başvurusu dahi yapılmamış. Protokolde tesis yapımı için izin alınması şartı var. Bu kanunudur, belediyeler derneklere her ne sebeple olursa olsun doğrudan tahsis yapamaz. Tarsus Belediyesi olarak diyoruz ki, burada bir hukuksuzluk, kanunsuzluk var, şu kadar para harcadık kimse beni buradan çıkaramaz anlayışını bir kenara bırakalım, protokolde tahsisli alan başkasına kiraya verilemez denmiş ama kulüp Nova kafe isimli bir işletmeye kiralama yapmış, kiracı belediyemize başvurarak kiracılığın devam etmesini bizden talep ediyor. Kusura bakmayın, biz her zaman kanun neyse herkes uyacak diyoruz, biz kanunsuz iş yapmıyorsak kimse yapamayacak. Bizim tenis kortları ile ilgili düşüncemiz ilk günden beri açıktır, hiç de değişmedi. Biz diyoruz ki, bu alanı halka açalım, tenis hocalarımız olsun, gariban vatandaşlarımızın çocukları gelsin burada tenis öğrensin. Bundan neden rahatsızlık duyuluyor anlamıyorum. Burası Tarsus’un tanıtımı için çok önemli. Evet, çok önemli turnuvalar düzenleniyor, yine düzenlensin itiraz etmiyoruz ki. Tesisin bakım ve onarımını bizler yaparız, turnuvalara da açık olur, hiç sorun değil. Sadece turnuvalara değil, Tenis Kulübü üyelerine de açık olacak. Biz kimsenin elinden bir şeyini almıyoruz. Tarsus'un her vatandaşına açık olduğu gibi sonuç olarak biz bazı açıklama yapan gruplar gibi sözle değil, gerçekten özde halkçı anlayışa sahip kişileriz. Burayı halka açmak, halk için halkın hizmetkarının kim olduğunu küçük burjuva aydını da anlayacak. Belli bir kesim de onları o hale getiren insanlardan halkçılığın ne olduğunu bana asla ve asla öğretmez. Yaklaşık bir haftadır bu konuyu yazıp çizenler var. Eleştirdikleri konu ne? Vatandaşın haklarını korumamız mı? Vatandaşın hakkını, malını koruduğumuz için eleştireceklerse devam etsinler, biz halkın yararına yararlı işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MEÜ Tıp Fakültesinden mezun olan yeni doktorlar diplomalarını aldı
YEREL HABERLER MEÜ Tıp Fakültesinden mezun olan yeni doktorlar ...
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı (2)
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 ...
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 ...
Tırın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Tırın dorsesi yandı
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 Temmuz’da yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kursları 5 ...
Dalgaların karaya zarar vermesi önlenecek
YEREL HABERLER Dalgaların karaya zarar vermesi önlenecek
Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu NGS sahasını gezdi
YEREL HABERLER Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu ...
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza ...
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 ...
Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
Dalgıç polislerden denizde Kabotaj Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Dalgıç polislerden denizde Kabotaj Bayramı kutlaması
Muz serasında kocasını öldüren kadın: "15 yıl boyunca şiddet gördüm" Mersin'in Anamur ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında çalıştığı muz serasında kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın, ilk kez hakim karşısına çıktı Bir televizyon programında canlı yayında cinayeti itiraf eden Alime Toprak, 15 yaşında köyde hayvan otlatırken kocası tarafından tecavüze uğradığını, bundan dolayı hamile kaldığını, o yüzden evlenmek zorunda kaldığını ifade etti Evli kaldığı 15 yıl boyunca sürekli şiddet gördüğünü, 4 kez düşük yaptığını, kocasının kendisini para karşılığında satmaya çalıştığını ileri süren Toprak, cinayeti de kendisine bıçakla saldıran kocasından korunmak için işlediğini söyledi
YEREL HABERLER Muz serasında kocasını öldüren kadın: "15 yıl boyunca ...
Eşini öldüren Alime: 15 yaşında tecavüz etti, şiddet nedeniyle 4 kez düşük yaptım
YEREL HABERLER Eşini öldüren Alime: 15 yaşında tecavüz etti, şiddet ...
Mersin'de dalgıç polisler denizde Türk bayrağı açtı, kirliliği görüntüledi
YEREL HABERLER Mersin'de dalgıç polisler denizde Türk bayrağı açtı, ...
(geniş haber) Esenyurt'ta hareketlilik
YEREL HABERLER (geniş haber) Esenyurt'ta hareketlilik
Haydi çocuklar denize Erdemli Belediyesi kırsaldaki çocukları denizle buluşturdu, tiyatro oyunuyla eğlendirdi
YEREL HABERLER Haydi çocuklar denize Erdemli Belediyesi kırsaldaki ...
Özdemir: “Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız”
YEREL HABERLER Özdemir: “Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde ...
Yenişehir ilçesinin 10 yıllık iklim eylem planı belirleniyor
YEREL HABERLER Yenişehir ilçesinin 10 yıllık iklim eylem planı ...
Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında buluşacak
YEREL HABERLER Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında ...
Emekliler Günü'nde yaş almış vatandaşlar stres atıp, mutlu oldu
YEREL HABERLER Emekliler Günü'nde yaş almış vatandaşlar stres atıp, ...
Mersin’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sade bir törenle kutlandı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95’inci yıl dönümü, korona virüs önlemleri çerçevesinde, sınırlı katılım ve sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sade bir ...
Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı
YEREL HABERLER Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Sorgun Barajı sulamasında imzalar atıldı”
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Sorgun Barajı sulamasında ...
Uzmanlar: “İklim krizini çözmenin yolu nükleer enerjiden geçiyor” Doç. Dr. Ahmet Demirak: “Nükleer enerji, Türkiye için seçenek değil zorunluluk”
YEREL HABERLER Uzmanlar: “İklim krizini çözmenin yolu nükleer ...