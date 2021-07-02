Yılbor Plastik Boru’dan Senegal’e ihracat

Mersin’de faaliyetlerini sürdüren Yılbor Plastik Boru, Senegal’e ihracat gerçekleştirdi. Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Senegal’de önemli bir ihracat pazarı yakaladıklarını söyledi.

Yılbor Plastik Boru tesislerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Senegal Cumhuriyeti yetkilileri, çeşitli ürünlerin ihracatı konusunda anlaşma yaptılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, “Afrika kıtasındaki ülkelere çok ciddi bir ihracatımız söz konusu. Bununla birlikte Senegal Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde, devlet eliyle yapılacak olan yatırımlarda bizim ürünlerimizin kullanılması bizler açısından oldukça önemli bir gelişme” dedi.

Arge çalışmalarına yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını vurgulayan Yıldırım, “Daha önceki açıklamalarımızda da Senegal pazarının bizler açısından büyük önem taşıdığının altını çizmiştik. İhracat ekibimizin yaptığı olumlu girişimler sonrasında Senegal’de önemli bir ihracat pazarı yakaladık. Aynı zamanda Afrika’daki pazar payımızı arttırmak için yaptığımız çalışmalarla sektörde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.