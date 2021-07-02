DHA muhabiri Mustafa Gümüş, Hırvatistan´da Türkiye'yi temsil edecek



GÜLNAR (Mersin), (DHA)HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek 'Uluslararası Zagreb Folklor Festivali'nde DHA Gülnar muhabiri Mustafa Gümüş, Türkiye´yi temsil edecek. Gümüş, temmuz-ağustos aylarında düzenlenecek festivale, Yörük yaşamını konu alan 'Yörüklerin İzinde' fotoğraf sergisi ile katılacak.

Porte ve manzara fotoğrafları ile dikkat çeken DHA muhabiri Mustafa Gümüş, çektiği fotoğraflarla uluslara ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle adından söz ettirirken, bu kez de 14 Temmuz'da '55´inci Uluslararası Zagreb Folklor Festivali'nde Türkiye´yi temsil edecek. Mustafa Gümüş, temmuz-ağustos aylarında düzenlenecek festivale Yörük yaşamını konu alan 'Yörüklerin İzinde' fotoğraf sergisi ile katılacak.

`Son Göçerler Sarıkeçiler´ foto kitabı 2017 yılında yayınlanan Mustafa Gümüş, 2012 sonunda proje olarak başladığı Yörükler (Sarıkeçililer) ile ilgili fotoğraf çalışmalarını hala devam ettirdiğini söyledi. Gümüş, 2013 yılından bu yana İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere kişisel sergiler açtığını belirterek, "2016 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te karma olarak katılmış olduğum Çağdaş Türk Fotoğrafçılığı 10 Müellif 10 Motif Sergisi'nin ardından pandemiden dolayı uzun süredir ara verilen sanatsal bir etkinlikte ülkemi temsil edecek ve Türk kültürünün bir parçası olan Yörük kültürünü fotoğraf sanatı ile tanıtacak olmam benim için ayrı bir gurur ve onur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar

2021-07-02 15:06:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.