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Gültak: “Akdeniz; kentin ticari ve ekonomik kazanımlarından payını almalı” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak, hizmetleri anlattı

İHA

Gültak: “Akdeniz; kentin ticari ve ekonomik kazanımlarından payını almalı” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak, hizmetleri anlattı

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak, hizmetleri anlattı. Sıcak ve soğuk asfalt plenti şantiyelerinin iki ay içinde kurulacağını belirten Gültak, ilçenin gündüz nüfusunun 800 bini bulduğuna dikkat çekerek, “Akdeniz; kentin ticari ve ekonomik kazanımlarından payını almalı” dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Güneş Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinleri, Mahalle Muhtarı Nezir Elçi ve esnafla bir araya geldi. Mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında açıklamalar yapan Başkan Gültak, semt pazarına da uğrayıp, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada; esnaf ve vatandaşlara şapka, çanta ve maske dağıtımı da yapıldı.

“Akdeniz, artık kendi sıcak ve soğuk asfaltını üretecek”
Akdeniz Belediyesinin; Kürkçü Mahallesi yolu üzerinde asfalt plenti kuracağı sahada, ekiplerin beton dökme işlemi başlattığını belirten Gültak, “Birkaç ay içerisinde Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, hibe yoluyla belediyemize gönderdiği makinemizi kuracağız. Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz. 15 milyon TL tutarında bir hibe, hediyedir bu makine. Bir ki ay içerisinde bu plenti yerine monte ettikten sonra Akdeniz’in ilk kez asfalt üreten bir şantiyesi olacak. Önemli bir hizmet, çünkü asfalt ihalesine girmek çok para gerektiriyor. O nedenle, ‘kendi asfaltımızı kendimiz üretelim’ dedik ve plenti Akdeniz’e kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Kırsal mahallelerimizin tarım yolu sorununu da çözüyoruz”
Gültak, Akdeniz’de soğuk asfalt tesisinin de yakın bir tarihte hayata geçeceğini ifade ederek, “Tarım yollarına her yıl mucur veriyoruz. Her yağmurda bu mucur gidiyor, her baharda tekrar mucur döküyoruz. Hem kamu zararı oluşuyor hem de iş kalitesi düşüyor. Bundan dolayı soğuk asfalt tesisini de hayata geçiriyoruz. Özellikle Adanalıoğlu, Kazanlı, Karaduvar, Karacailyas ve beldelerden dönüşmüş mahallerimizin bu sorununu çözmüş olacağız. Asfalt plentini kurar kurmaz, Güneş Mahallemizde de ihtiyaç duyan sokaklara ekiplerimiz girecek, hem sokaklar hem de kaldırımlar yenilenecek” ifadelerini kullandı.

“Silifke kamplarımızda çadır kentler kuracağız”
Yaz Spor Okulunun açıldığını, basketbol, tenis, futbol ve yüzme kurslarının başladığını kaydeden Gültak, servis hizmeti de verdiklerini belirterek, çocuklarını ücretsiz kurslara göndermeleri için ailelere çağrı yaptı. Gültak, “Bayramdan sonra tüm mahallelerimizi içeren Silifke kamplarımız da başlıyor. Çadır kentler kuracağız bu kamplara. Tabi klimalı, televizyonlu modern çadırlar olacak. Her dönem için 150 ila 200 arasında insanımızı Silifke’ye kampa götüreceğiz. Kurban Bayramından sonra kamp başlayacak ve ağustos bittiğinde yaklaşık bin 500 dezavantajlı ailemizi; kadınları, gençleri ve çocuklarımızı Silifke’de deniz ve kumla buluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.
Yılmaz Güney Parkında süren yenileme çalışmalarının yılbaşında tamamlanıp hizmete açılacağını da söyleyen Gültak, “Parkımızın içinde yarı olimpik bir yüzme havuzu da yer alacak. Akdeniz’in ilk kez kullanılabilir aquaparklı yüzme havuzu olacak. Bundan sonra kendi bölgemizde kurduğumuz havuzlarla da hizmet vereceğiz” dedi.

“Çay Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin başka örneği yok”
Çay Mahallesi’nde 415 konutluk TOKİ yerinde kentsel dönüşüm projesinin bittiğini de belirten Gültak, “Bölgede, toplam 140 dönümlük arazinin içinde 700 adet konut yükselecek. Mersin’de böyle örnek başka bir proje yok. Devletimizin imkanlarını zorlayıp böyle bir projenin hayata geçmesini sağladık. Sadece Çay Mahalleli vatandaşlarımız bu binalarda yaşayacak. Projede tandır fırınlarından vatandaşın istediği her şey var. Vatandaşlarımız, 3040 yıldır kiminle yaşıyor ise aynı şekilde devam edecek. İnsanlarımız, bu yeni ve modern konutlara taşındığında yabancılık hissetmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Barış Mahallesi de değişip dönüşecek”
Barış Mahallesini kapsayan yerinde kentsel dönüşüm projesi ihalesinin 30 Temmuz 2021’de yapılacağı ve sonbahara doğru temelin atılacağı bilgisini de veren Başkan Gültak; Akdeniz’in yıllarca ötelendiğini, sorunların halının altına süpürüldüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:
“Akdeniz’in daha yaşanabilir olmasını istiyoruz. İnsanlarımızın dost ve akrabalarıyla birlikte, örf, adet ve kültürlerini yaşayabilmelerini istiyoruz. Bunu sağlamak için vatandaşlarımızın ikna olup ‘evet’ dediği dönüşüm projeleri olmalıdır. Modern binalar, park ve yeşil alanlar, kapalı semt pazarları, düzenli cadde ve sokaklar neden Akdeniz’de de olmasın? Akdenizlilerin sağlığı, mutluluğu ve huzurunu düşünüyorsak, insanlarımızın mağdur edilmeyeceği, tersine mutlu olacakları hizmet ve projeleri hayata katmak zorundayız.”

“Akdeniz, kentin ticari ve ekonomik kazanımlarından payını almalı”
Mersin’in ticari ve ekonomik hayatının Akdeniz’de döndüğünün altını çizen Başkan Gültak, “’Akdeniz değişmezse Mersin de değişmez. Akdeniz’in sorunları çözülmeden, Mersin’in sorunları da çözülmez’ diyoruz. Liman, serbest bölge, ticaret ve ekonominin yanında tüm yaşam Akdeniz’de dönüyor. Akdeniz’in nüfusu gündüz 800 bini buluyor. Diğer ilçelerden Akdeniz’e sirkülasyon var ama Akdeniz’de bir değişim yok. Bu kabul edilemez. Akdeniz değişecek, değişmeli artık. Göç vermeyecek, göç alacak. Akdeniz halkı da şehrin ve ilçemizin ticari ve ekonomik kazancından faydalanacak. Türk, Kürt, Arap, Çerkez ve Yörük’ü ile Akdeniz; barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu bir ilçe olacak. Bu değişimi sağlamak için de halkımızdan destek istiyorum” diye konuştu.
Konuşmasından sonra Gültak, Güneş Mahallesi sakinleri ve esnafının yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dinleyip not ettirdi, çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Gültak, Akdeniz Belediyesi sorumluluğu dışındaki hizmet ve taleplerle ilgili olarak da ilgili kurumlarla görüşeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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