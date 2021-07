Toroslar Belediye Meclisinden Mersin Uluslararası Müzik Festivaline 150 bin TL destek

– Toroslar Belediye Meclisi, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline 150 bin TL destek verilmesini kararlaştırdı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Kentimizin faydasına olan, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayan, kültür, sanat ve turizmine ivme kazandıracak her türlü çalışmanın yanındayız” dedi.

Toroslar Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısını Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının açılışında bir konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaklaşık 25 gündür yoğun bakımda tedavi gören Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bulut'a acil şifalar diledi.



“Mersin Uluslararası Müzik Festivali, kente mal olmuş bir organizasyondur”

Toplantıda, 11 Eylül2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için Toroslar Belediyesi bütçesinden 150 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Müzik festivalinin, kenti ulusal ve uluslararası alanda tanıtan önemli bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Kentimizin faydasına olan, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayan, kültür, sanat ve turizmine ivme kazandıracak her türlü çalışmanın yanındayız. Bu festival, Mersin'e mal olmuş bir organizasyondur. Geçtiğimiz yıl pandemi şartları nedeniyle yapılamamıştı. Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilecek. Festivale dünyaca ünlü sanatçı ve müzisyenler katılacak. Toroslar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da destek sağlıyoruz. Festival kapsamında Toroslarımızda da bir etkinlik düzenlenecek. Mersinimize değer katan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Hedefimiz, Mersin'de turizm potansiyelini daha da canlandırmak”

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Mersin ili dahilinde ilan edilen turizm merkezlerinin yatırıma açılmasına öncülük etmek, bölgede turizmi çeşitlendirmek ve gelişimi için öncü olmak amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Mersin Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla kurulacak olan şirkete, Toroslar Belediyesinin ortak olması konusunda Başkan Yılmaz'a yetki verilmesine ilişkin teklif de görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliğinin (METAB) başkanı da olan Yılmaz, kentte turizmin gelişmesi için Mersin'deki yatırımcıların, kurum ve kuruluşların da bu sürecin içinde olmasını önemsediklerini söyledi. Yılmaz, “Mersinimizde önemli turizm bölgeleri var. METAB olarak da bu bölgelerin imar planı süreçlerini takip ediyoruz. Mersin Valiliğimizin himayesinde bu bölgelere yatırım yapılması konusunda bir girişim var. Mersin'deki yatırımcılarımızın bir araya gelerek yatırım yapmaları düşüncesiyle bir dizi çalışma ve toplantı yapıldı. Bu çalışmalara diğer belediye başkanlarımızla birlikte biz de katıldık. Turizmin gelişmesi için kentimize dışarıdan yatırımcının gelmesini istiyor ve destekliyoruz. Mersin'deki yatırımcıların, kurum ve kuruluşların da bu sürecin içinde olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toroslar ilçesi 3. Etap, 4. Etap, Kuzey Kent Girişi 5. Etap, 8. Etap ve 9. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu da görüşülerek, komisyonlara bir ay ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni imar planlarının Toroslar'ı geleceğe taşıyacak güzel bir çalışma olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 binlik planların tamamlanmasını bekliyoruz. 1., 6. ve 7. etapları gönderdik” ifadelerini kullandı.

