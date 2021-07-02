Başkan Tarhan, hobi bahçesi sakinleriyle buluştu

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hobi Bahçeleri sosyal mekanlar olmaya devam ediyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 5. Etap Hobi Bahçesi sakinlerini kırmadı ve hobi bahçesinde onlarla bir araya geldi.

5. Etap Hobi Bahçesi sakinleri, kendilerine kent merkezinde toprakla buluşma imkanı sağlayan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ı teşekkür etmek amacıyla davet etti. Buluşmada, hobi bahçesi sayesinde kentin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşarak kendisine yeni bir dünya kurduğunu ifade eden Asiye Erdener, yetiştirdiği sebzelerden oluşan yiyeceklerden Başkan Tarhan’a ikram etti.



“Hayal bile edemezdim gerçek oldu. Çöl ortasında bir vaha gibi”

Hobi Bahçesi ile hayal bile edemedikleri bir ortama kavuştuklarını ifade eden Erdener, “Hobi bahçesi sayesinde domatesimi, biberimi kendim üretiyor, misafirlerimi ağırlayabiliyorum. Minik bir toprak parçasının bu kadar işlevsel olabileceğini hayal bile edemezdim. Burada yeniden doğmuş gibiyim. Yüksek binalar içerisinde yeşil bir dünya olan hobi bahçem çöl ortasında bir vaha gibi. Başkanımıza bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederim” dedi.



“Şehrin karmaşasından ve stresinden uzaklaşmak için özel bir alan”

Kentte hobi bahçesi anlayışının çok yeni olduğunu, buna karşın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Tarhan da "Biz insanımızı daha çok şehrin karmaşasından ve stresinden uzaklaştırarak toprakla uğraşmalarını istiyoruz. Önceliği hasta ve ileri yaşta olan vatandaşlarımıza veriyoruz. Buradaki amacımız domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlarımızın doğa ile iç içe bir yaşam sürdürmesidir. Burası çok huzurlu bir yer. İnsanlar bitkilerle uğraşmanın yanı sıra kendi yetiştirdiği ürünleri de tüketme fırsatı buluyor. Stres ve şehrin gürültüsünden uzakta adeta toprakla bütünleşiyor. Proje, yoğun ilgi görüp, talep de artınca yeni hobi bahçeleri oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımız üretiyor, topluyor, sosyal bir yaşama kavuşuyor"

Hobi bahçelerinin kendi arasında farklı bir anlayışı olduğunu da belirten Başkan Tarhan, "Yaptığımız bahçelerde, vatandaşlarımız bir aile gibi oldular. Kendi aralarında hobi bahçesi komşulukları kurdular. Birbirleriyle dayanışma içerisindeler ve hatta kısır günleri gibi çeşitli etkinlikler yapıp bizleri de davet ediyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. İnsanlar kendi balkonlarında ve bahçelerinde toprakla uğraşmayı çok seviyorlar. Bunu göz önünde bulundurduk. Çok fazla toprağa uzak kalmadığımızı düşünsek de aslında farkına varmadan topraktan uzaklaşıyoruz. Hobi bahçesi projesi de aslında çok önemli bir proje. Vatandaşlarımız burada toprakla buluşuyor. Biz kendilerine elektrik, su başta olmak üzere her türlü imkanı ücretsiz sağlıyoruz. İnsanlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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