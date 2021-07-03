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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan, Mersin basınına projelerini anlattı

İHA

Başkan Tarhan, Mersin basınına projelerini anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin’de günlük olarak yayın yapan gazetelerin bürolarını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Tarhan, gazetecilere gerçekleştirdikleri ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.
Başkan Tarhan, Mersin’de günlük yayın yapan Akdeniz, Haberci, Hakimiyet, Çukurova, Tanık ve Yeni Güney gazetelerini ziyaret ederek, gazete çalışanları ile buluştu. Tarhan; Akdeniz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Selvi, Haberci Gazetesi Editörü Hediye Eroğlu, Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Batuhan Topçu, Çukurova Gazeteleri İmtiyaz Sahibi Neslihan Yalçın, Yenigüney Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hamit İzol, Tanık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Beycan Üçkardeş ve gazetelerin çalışanlarıyla gerçekleşen buluşmada, Aratos’un Anıt Mezarı ve Pompeipolis Antik Kenti Kazısı, devlet hastanesinin yapım süreci, Tece’de bulunan ve TOKİ’ye devredilen 76 dönümlük deniz kıyısındaki yeşil alan ve spor alanı, Mezitli sahillerinin kiralanması, Yeni Mahalle stadyumunun kullanımıyla ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler, Kent Meydanı projesinin geldiği süreç hakkında gazetecilere bilgi aktardı.
Hizmetlerin ve projelerin halka duyurulmasında çok özel bir işleve sahip olan yerel basının önemine vurgu yapan Tarhan, “Kentimize yaptığımız hizmetleri duyururken aynı zamanda önemli bir denetim mekanizması olan basınımıza verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür ederim” dedi.
Projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde belediyenin iradesi kadar kamuoyu desteğinin de sağlanması gerektiğini söyleyen Tarhan, “Kamuoyu desteği konusunda basınımız her zaman yanımızda olmuş ve sesimizin duyurulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Özellikle Aratos’un Anıt Mezarının gün yüzüne çıkarılmasında basınımızın verdiği katkı, Mersin’de oda ve derneklerin de kazıya destek vermesini sağlamıştır. Aratos’un yanı sıra önümüzde tamamlanması gereken önemli projelerimiz var. Pompeiopolis Antik Kentinde yapılan çalışmaların ve Antik Liman kazılarının başlamasını istiyoruz. Mezitli’de büyük mağduriyetlere neden olan sağlığa ulaşma sorununun çözülerek söz verilen devlet hastanesinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Tece’de bulunan ve TOKİ’ye devredilen 76 dönümlük deniz kıyısındaki yeşil alan ve spor alanının ranta kurban edilmesi yerine bir an önce sorununun çözülmesini bekliyoruz. Yeni Mahalle stadyumunun kullanımıyla ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerimiz devam ediyor. Çok önemli bir diyalog imkanı yakaladık. Kısa sürede orasıyla ilgili projemizi açıklayacağız. Mezitli Belediyemiz ve kaymakamlık binamızın da bulunduğu bölgeyi kentin yeni merkezi yapmak adına Kent Meydanı projemizde önemli yol kat ettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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