Meral Seçer ve Neptün Soyer ‘Kır Çiçekleri’ ile buluştu Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Kır Çiçekleri Projesi kapsamındaki sporcu kızları ve Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisini ziyaret etti

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile İzmir KöyKoop Başkanı Neptün Soyer, Kır Çiçekleri Projesi kapsamındaki sporcu kızları ve Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisini ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kooperatifçilik alanında önemli çalışmalar yürüten eşleri, sporcu kızlarla sohbet ettikten sonra Mersin’de hayata geçirilen çalışmalarla ilgili fikir paylaşımında bulundu.

Meral Seçer ve Neptün Soyer, sporcu kızlarla buluştu

Meral Seçer ve Neptün Soyer, ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Kır Çiçekleri Projesi’ kapsamında Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde konaklayan sporcu kız çocuklarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm masrafları karşılanarak kırsaldan kent merkezine getirilip eğitim ve spor alanındaki imkanlardan yararlanma olanağı sunulan sporcu kızlar, daha önce kahvaltı etkinliğinde buluştukları Meral Seçer’in ardından Neptün Soyer’le de tanıştı. Seçer, Soyer’in de bir öğretmen olduğunu ve projeyi duyunca Kır Çiçekleri ile tanışmak istediğini söyledi.



Meral Seçer bir soru sordu, çocuklardan dikkat çeken yanıtlar geldi

Sporcu kızların kaldığı yurdu gezen Meral Seçer ve Neptün Soyer, kır çiçekleriyle uzun uzun sohbet etti. Kızlara ‘ileride ülkeyi yöneten kişi olmaları halinde neyi değiştirmek istediklerini’ soran Meral Seçer, dikkat çeken yanıtlar aldı. Çocuk hakları, kadın hakları ve hayvan haklarına yönelik adımlar atmak istediklerini söyleyen kız çocukları, çevreyi korumaya yönelik de çalışma yürütmek istediklerini vurguladı. Sporcu kızlardan birinin “Irkçılığa son verilmesi için elimden geleni yapardım. Her insanın farklı özellikleri vardır ama hiçbir insan bir diğerinden üstün değildir” sözleri arkadaşlarından alkışlarla destek aldı.

Ziyarette, Seçer ve Soyer de çocuklardan gelen soruları yanıtlayarak tecrübelerini ve çocukluk hayallerini paylaştı.



“Güzel günler bu çocuklarımızla bizlere gelecek”

Meral Seçer, Kır Çiçekleri Projesini önemsediklerini vurgulayarak, “Kır Çiçekleri Projesinde kırsaldaki spora yetenekli çocuklarımızın seçilmesi ve burada spor alanında, eğitim alanında yetiştirilmesi konusu çok önemli. Bu imkanlara sahip olmayan çocuklar burada oluşturulan imkanlarla geleceğin sporcuları, öğretmenleri, doktorları, anneleri olacaklar ve bunun geliştirilmesi çok faydalı olacaktır. İzmir’den misafirimiz Neptün Hanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi. Burayı görmek istedi. Onunla birlikte projenin ne kadar güzel olduğunu çocuklarımızla sohbet esnasında gördük. Çok mutluyuz. Güzel günler bu çocuklarımızla bizlere gelecek” dedi.



“Kır Çiçekleri, Türkiye’nin her yerine yayılmalı”

Neptün Soyer ise Mersin’de Türkiye adına çok güzel bir çalışma gerçekleştiğini vurgulayarak, “Daha önce Vahap Başkandan ve Meral Hanım’dan duyduğum bir projeydi ama burada ete kemiğe bürünmüş haliyle gördüğüm zaman çok etkilendim. İsmi de aslında anlatıyor ne olduğunu. Bu Kır Çiçekleri, Türkiye’nin her yerine yayılmalı. Bu tohumu herkese vermeliyiz diye düşünüyorum. Sporla başlayan ama bir yandan hem sanat hem edebiyat eğitimi. O çocuklara kırsalda imkan bulamadıkları eğitimlerin burada bu kadar güzel bir ortamda sağlanması. Gerçekten çok mutlu oldum gördüğüm zaman. Vahap Başkana ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Kır Çiçeklerinin ardından Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi ziyareti

Seçer ile Soyer, daha sonra Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan ve Mersinden Kadın Kooperatifinin işlettiği Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisini ziyaret ederek, inceledi. Hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili fikir paylaşımında bulunan Seçer ve Soyer, ardından tesiste çalışan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

