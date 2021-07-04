Mersin'de su kullanımında kayıp kaçağa izin verilmiyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı KayıpKaçak Şube Müdürlüğünce, 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana bin 15 adet yüzeye çıkmayan arıza tespit edilerek kayıpkaçakların önüne geçildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı KayıpKaçak Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 Nisan 2019’dan bu güne kadar Akdeniz’de 320, Toroslar’da 420, Yenişehir’de 208 ve Mezitli ilçesinde 67 olmak üzere toplam bin 15 adet yüzeye çıkmayan arıza tespit edilerek, yaşanan kayıp kaçaklar kısa sürede giderildi.

MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 yılda 4 merkez ilçede toplam 156 bin 564 metre içmesuyu, 45 bin 166 metre kanalizasyon, 13 bin 480 metre yağmursuyu şebekesi yenileme çalışması yapıldı. 132 adet içmesuyu deposu yenilenirken, 41 adet içmesuyu deposunun da tadilatları tamamlandı.

68 tesis daha SCADA’ya dahil edilecek

Kaynaktan atıksu arıtılmasına kadar suyun tüm döngüsünün takip edildiği teknolojik donanımlara sahip Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) merkezine toplam 256 tesis aktarılırken, 68 tesisin daha sisteme dâhil edilmesi planlanıyor. Mersin’in tüm noktalarında içmesuyu şebekeleri, atıksu göstergeleri, içmesuyu ve basınç değerlerinin kontrollerinin 7/24 izlendiği SCADA’ya 50 adet daha DMA bölgesi yapılması hedefleniyor.

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