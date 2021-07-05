Engelli Özkan, Tekerlekli Dans Yarışmasında Mersin Büyükşehir Belediyesini temsil edecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan özel gereksinimli Kenan Özkan, 9 Temmuz’da Antalya’da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonasına katılacak. Yarışmada Özkan’a çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara eşlik edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde çalışan 40 yaşındaki Kenan Özkan, “Hedef Türkiye şampiyonu olmak” diyerek, yaklaşık 2 aydır Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Yürüme engeline rağmen birçok branşta şampiyonlukları bulunan Özkan, şampiyonluk için bu defa dans performansı sergileyecek.



Özkan ve Saçıkara, Engelsiz Yaşam Merkezinde yarışmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde birçok faaliyete katılan Özkan’ın halter, kürek çekme ve tekerlekli sandalye koşusu gibi yarışmalarda birincilikleri bulunuyor. Engelsiz Yaşam Merkezinde görevli Kenan Özkan, bugünlerde ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından 9 Temmuz’da Antalya’da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Çalıştığı merkezde “IndilaDernière Danse” şarkısıyla prova yapan Özkan’a aynı birimde çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara eşlik ediyor.



“Bir hevesle ‘Ben yapabilir miyim’ dedim ve yapmaya başladım”

Özkan, basketbol sayesinde dansla ilk bağını kurduğunu belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin bize verdiği imkanlarla basketbolda güzel yarışmalar oluyordu. Orada bir arkadaşımız da dans ediyordu. Ben de ona heveslenerek önce ‘Ben yapabilir miyim’ dedim sonra ‘Yaparım’ deyip başladım” dedi.

Son 2 yıldır dansa ilgisinin daha da arttığını belirten Özkan, bu süreçte Kongre ve Sergi Sarayında bir de performans sergilediklerini söyledi. Dans etmeyi sevdiğini vurgulayan Özkan, “Daha öncesinde de ilgim vardı. Düğünlerde ve diskolarda dans etmeyi çok seviyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer de bize bu imkanı tanıdı. Biz onun sayesinde buralara kadar geldik” diye konuştu.



“Hedef, Türkiye şampiyonu olmak”

Antalya’da yapılacak şampiyonayla ilgili hedeflerinden ve süreçten de bahseden Özkan, “Melike partnerim ile birlikte bu yarışmaya katılacağım. Hedef, Türkiye şampiyonu olmak, Türk Bayrağımızı dalgalandırmak. Vahap Başkanıma bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. O bize imkan veriyor, biz de imkansızı başarıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Gönüllü olarak Kenan Özkan’ın partneri oldum”

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Mola Evinde görevli özel eğitim öğretmeni Kübra Melike Saçıkara ise 4 aydır profesyonel anlamda dansla ilgilendiğini belirterek, “2 aydır çalışıyoruz. Partnerim ve iş arkadaşım Kenan Özkan daha önce sporcu ve büyük başarılar elde etmiş. Kendisi yarışmaya katılmak istediğini söyledi. Ben de ona destek olmak amacıyla gönüllü olarak partneri oldum” dedi.



“Önemli olan partnerimle o duyguyu yansıtabilmem”

Tekerlekli sandalyeli bireyler ve partnerlerinin yer alacağı yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabildiğini belirten Saçıkara, “Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü temsilen bu yarışmaya katılmak istedik. Hedef birincilikle dönmek ama burada asıl önemli olan partnerimle o duyguyu yansıtabilmem” diye konuştu.

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