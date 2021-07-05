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Motodrag yarışları nefes kesti Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 50 sporcu, binlerce seyirciye görsel şölen yaşattı

İHA

Motodrag yarışları nefes kesti Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 50 sporcu, binlerce seyirciye görsel şölen yaşattı

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Motodrag yarışması nefesleri kesti. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 50 sporcu, binlerce seyirciye görsel şölen yaşattı. 
Adanalıoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, motor tiplerine göre 7 ayrı kategoride düzenlendi. Bu kapsamda sporcular, gerçekleştirdikleri ısınma turlarının ardından, sıralı turlar ve ikili yarışları gerçekleştirdi. 400 metre uzunluğundaki pistte yarışan ve dereceye giren sporculara, kupa, madalya ve para ödülü verildi. 
Etkinlik alanına gelen ve sporcularla sohbet eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Şu an burada çok güzel bir pistimiz var. Biz ilk seçildiğimizde uçmayan kalmasın projesiyle; gençlerimizi, kadınlarımızı ve çocuklarımızı buradan havalandırarak, kentin üstünde güzel bir uçuş sağladık. Bu sefer yine yerden ayaklarını kesiyoruz ama farklı bir cihazla kesiyoruz. Motorla ve hızla kesiyoruz. Drag deyince akla sadece motosiklet gelmesin, araçlar için de bu yapılabilir. Bugün motosikletlerin aynı kategoride yarışlarını izleyeceğiz. Katılım sağlayan birçok sporcu uluslararası yarışmalara katılım sağlayan yarışmacılar. Hemen hemen hepsi bana şunu dedi, 'Başkanım pisti daha da genişletirsek, Türkiye Şampiyonası da burada olsun' dediler. Biz de federasyonumuzla görüşeceğiz, inşallah Türkiye Şampiyonası'nı burada yapacağız" dedi.
Federasyonun İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder ise kentte bu büyüklükteki organizasyonun ilk kez yapıldığını belirterek, "Mersin'i, Akdeniz'i tanıtmak adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz, 'caddeden piste' sloganıyla yola çıktık. Caddelerde binlerce insan adrenalin duygusu adına hayatlarını kaybediyorlar. En büyük amacımız, gençlerimizi böyle organizasyonlarla yönlendirmenin zeminini hazırlamak" ifadelerini kullandı.
Yapılan yarışların ardından Pro Street kategorisinde birinci olan Tuncer Yeşil, ikinci olan Caner Kıt ve üçüncü olan Kamil Kırbaş'a kupa ve ödüllerini Başkan Gültak verdi.

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