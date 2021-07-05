Mersin'de 11 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin polisi, boş bir arazide duran 2 kamyonette yaptığı aramada 11 milyon TABDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesinde boş arazide duran 2 kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada bin 100 kutu halinde toplam 11 milyon adet TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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