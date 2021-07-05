Mersin'de 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi 

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, TIR´ın dorsesinde, polis ekiplerince 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kacağı motorin getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonunda merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı mevkisi D-400 kara yolunda TIR´ı durdurdu. A.G.´ye ait TIR´ın dorsesinde yapılan aramada, 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-07-05 12:57:08



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