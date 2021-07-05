Toroslar Belediyesinden Spor Eczacılığı Eğitim Programı

Toroslar Belediyesi, spor kurslarında görev alan antrenörlerine, Spor Eczacılığı Eğitim Programı düzenledi. Eğitim programının Türkiye'de bir ilk olduğu bildirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, spor kurslarını bu yıl 21 branşa yükselten belediye, "Önceliğimiz sağlık" diyerek yürüttüğü çalışmalarına Spor Eczacılığı Eğitimini de ekleyerek, spor kenti Mersin'de daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için Antrenör Modülünü sundu.



"Spor Eczacılığı, sporcu sağlığının korunmasında son derece önemli"

Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Uzman Eczacı Somer Helvacı tarafından verilen eğitimde, Spor Eczacılığı kavramının; sporcu odaklı koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde son dönemlerde önem kazanan bir uzmanlık alanı olarak dikkat çektiğine vurgu yapıldı.

Sporcuların tedavi amaçlı ilaç kullanımlarının ya da performans arttırmak ve geliştirmek hedefiyle ilaç dışı sağlık ürünlerini tercih etmelerinin bir takım riskleri de beraberinde getirebildiğini kaydeden Uzman Eczacı Helvacı, "Söz konusu riskler eczacı danışmanlığı ile en az seviyelere inebileceği gibi sporcuların farkında olmadan doping olaylarına karışabilmeleri de bilinçlendirme faaliyetleri sonrası minimuma inebilecektir. Sporcu sağlığı bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Spor hekimi, antrenör, masör, spor eczacısı, spor psikologu, spor diş hekimi, fizik tedavi uzmanı ve diğer sağlık ve spor uzmanları arasında işbirliği gerektiren bu önemli başlık altında Toroslar Belediyemizin spor kursları antrenörlerine Spor Eczacılığı Eğitim Programı kapsamında Antrenör Modülü Eğitimi düzenledik" dedi.



"Doping yapmak, sporun ruhuna ihanettir"

Türkiye'nin, Spor Eczacılığı konusunda öncü durumda olduğunu da kaydeden Helvacı, "Yaptığımız çalışmalar dışarıdan da ilgiyle takip ediliyor. Bu konuda gerekli eğitimlerimizi aldık. İnternetten alınan zararlı ve sahte ürünlerin kullanımından dolayı bazı sporcularımız hayatlarını kaybediyor. Bazı sporcularımızın da bilgi eksikliğinden dolayı uluslararası düzeyde kazandıkları başarılarının geri alındığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Helvacı, yaptığı sunumda sporun temsil ettiği değerler, sporcu sağlığı ekibi, sporcu odaklı sağlık bakımını örneklerle anlatırken, dopingle mücadele kural ihlalleri hakkında da bilgiler verdi.



"Bütün sporcularımız başarıya layıktır"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Toroslar'ın sporun merkezi olduğunu söyleyerek, "Özellikle spor kulübümüzde alt yapıdan yetişen sporcularımızın spor faaliyetlerini bilinçli ve sağlıklı olarak başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için çaba gösteriyoruz. Antrenörlerimize sunduğumuz bu eğitimle de bunu amaçladık" diye konuştu.

Pandemi süresince de sporcuların hastalıktan korunmaları için her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Spora ve sporcuya olan desteklerimiz artarak devam edecek. Hedefimiz, sporcularımızın istedikleri branşta başarılı bir kariyer edinmeleri ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeleridir" şeklinde konuştu.

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