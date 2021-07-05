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Gültak: “Akdeniz’de yaşayan insanlara sözüm var” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, meclis toplantısında, Mersin’in ve Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun imar olduğunu belirterek, sorunun çözümü için elinden geleni yaptığını ve yapacağını söyledi

İHA

Gültak: “Akdeniz’de yaşayan insanlara sözüm var” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, meclis toplantısında, Mersin’in ve Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun imar olduğunu belirterek, sorunun çözümü için elinden geleni yaptığını ve yapacağını söyledi

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında, Mersin’in ve Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun imar olduğunu belirterek, sorunun çözümü için elinden geleni yaptığını ve yapacağını söyledi. Gültak, “Bu olacak merak etmeyin. Benim o insanlara sözüm var. Her şeye rağmen olacak. Kim ne kadar dirense de bunu gerçekleştireceğim. Sözüm olsun ki Kürt, Arap, Yörük kardeşlerime, Akdeniz göç veren değil göç alan bir ilçe olacaktır” dedi.
Akdeniz Belediye Meclisi, temmuz ayı birinci birleşim, birinci oturumunu Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda; belediye tüzel kişiliğine ait Akdeniz İmar, İnşaat, Kültür, Orman Ürünleri, Tarım, Turizm, Ticaret Anonim Şirketi’nin 100 bin TL olan sermayesinin, 10 milyon TL’ye kadar çıkarılması konusunda Başkan Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi.
Mersin’de 11 Eylül2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline Akdeniz Belediyesince yapılacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif ile 712 Kasım 2021 tarihlerinde Yenişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresine belediye tarafından yapılacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi.

"Sorunları halının altına süpürmeyelim"
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Başkan Gültak, Mersin'in ve Akdeniz'in en önemli sorununun imar sorunu olduğuna dikkat çekti. Yerinde kentsel dönüşümle ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Gültak, “Eğer siz Akdeniz'de yaşayan kardeşlerimizin huzurunu ve refahını düşünüyorsanız, eğer dünyayı seviyorsanız, çevreci olduğunuzu iddia ediyorsanız gelin Akdeniz'in imar konusunu bu mecliste hep beraber el ele çözelim. Eğer yerinde kentsel dönüşüm, insanların da razı olduğu, gönüllerinin alındığı, bir projenin dışında başka bir proje ile bunu hayata geçirebileceğimize dair bir iddiamız varsa gelin bu mecliste bunları tartışalım. Halının altına süpürmeyelim. 2025 yıldır süpürülmüş; yeter. Eğer siz daha yeşil; çocukların cıvıl cıvıl oynayacağı bir Akdeniz istiyorsanız, modern ortamlarda, ibadethaneleri, kültür evleri, donatı alanlarıyla modern bir yaşantıyı siz bu insanlara layık görüyorsanız gelin. Deprem kuşağında görünmesek dahi yarın bir gün afet olsa en ufak bir sallanmada Akdeniz'in yarısı gider. Burada çocuklar, anneler, babalar, dedeler, neneler ölür. Bunu unutmayın" diye konuştu.

"Barış Mahallesinde yüzde 81 memnuniyet var"
Barış Mahallesinde tapu devirleri başladığını da hatırlatan Gültak, "Barış Mahallesinde yüzde 81 memnuniyet var. Çay Mahallesinde tek tek evlere konuk oluyoruz. Orada da hiçbir itiraz yok. Herkes evinin maliyetinin çıkmasını istiyor. Hiç sıkıntı yok. 1. etap bitti; 2. etaptayız. Orada da vatandaşlarımızla oturacağız. Gelin siz de buna ortak olun. Gerçekten bu şehrin kurtuluşu yerinde kentsel dönüşümdür. Tekrar altını çiziyorum; insanların paşa gönlü olana kadar; direterek, zoraki, kanun zoruyla değil, onların da mağdur olmayacağı lüks, konforlu bir ilçe elde edelim. Bence şehrin en büyük sorunu budur" ifadelerini kullandı.

"Çok şükür insanlık dramını da çözüyoruz"
Başkan Gültak, "Keşke hem insanların hem hayvanların hem de doğanın önemsendiği bir Akdeniz olabilsek. Ben hayal ediyorum. Bu olacak merak etmeyin. Benim sözüm var o insanlara. Her şeye rağmen olacak. Kim ne kadar direnirse de bunu gerçekleştireceğim. Sözüm olsun ki Kürt kardeşlerime, sözüm olsun ki Arap kardeşlerime, sözüm olsun ki Yörük kardeşlerime, Akdeniz göç veren değil, göç alan bir ilçe olacaktır. İnsanca yaşanılan, barışın ve kardeşliğin olduğu bir ilçe olacak, her şeye rağmen. Ben adayken tüm mitinglerimde; 'Akdeniz'de insanlık dramı yaşanıyor. Bu insanlık dramını çözmeye geliyorum' dedim. Ben Akdeniz'in sadece alt yapısını, üst yapısını, kaldırımını, sokağını çözeceğim demedim. Bunlar zaten görevimiz. İnsanlık dramını çözmeye geliyorum dedim. Çok şükür çözüyoruz" dedi.

"İnsanların çıkarları noktasında insanca yaşamalarını sağlayalım"
Gültak, tüm meclis üyelerine çağrıda bulunarak, "Gelin elinizi vicdanlarınıza koyun. Bu akşam yastığa başınızı koyduğunuzda bunları bir düşünün. Bu şehrin konforunu düşünün. İlçemizde yaşayan insanların çıkarları noktasında insanca yaşamalarını sağlayalım. Bizler Yenişehir'de güzel evlerde oturuyoruz. Güzel parklarda çocuklarımızı, torunlarımızı oynatıyoruz. Biz tutuyoruz Akdeniz'in haklarını savunuyoruz. Ne güzel. Tok açın halinden ne anlar? O yüzden gelin bu işleri hep birlikte çözelim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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