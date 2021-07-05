İl Kültür Müdürü Duru, Dana Adası ve batıklarda incelemelerde bulundu

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Akdeniz'in en büyük antik tersanesine sahip Silifke ilçesindeki Dana Adasında incelemelerde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı bir ekip tarafından Dana Adası ve kıyı şeridinde yürütülen araştırma ve belgeleme çalışmaları devam ediyor. Kıyılardaki kültürel mirası ortaya çıkarmak ve korumak için çalışmalar yürüten Doç. Dr. Hakan Öniz ve araştırma ekibini, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru araştırma gemilerinde ziyaret etti. Dana Adası ve Silifke ilçesine bağlı Taşucu mevkiinde yapılan arkeolojik sualtı araştırmalarına da katılan Duru, bölgenin sahip olduğu zengin kültürel miras değerlerini ve yeni belgelenen batıkları ekiple birlikte dalış yaparak yerinde inceledi.

Çekek yerlerini belgelemeye yönelik sürdürülen çalışmalar, ‘Akdeniz’in en büyük antik tersanesi’ olarak nitelendirilen ve üzerinde yaklaşık 294 çekek yeri bulunan Dana Adasında, 2015 yılından bu yana devam ediyor. Adada bulunan tersanenin hangi yıllara ve dönemlere tarihlendiği, böylesine büyük bir tersaneye kimlerin neden ihtiyaç duyduğu gibi önemli sorulara yanıt arayan araştırmacılar, Dana Adasının Akdeniz denizcilik tarihindeki önemli bir boşluğu kapatacağı düşüncesiyle bilimsel araştırmalarını sürdürüyorlar. Dana Adası tersanesinin bilimsel önemi pek çok akademisyenin yazılarıyla yer aldığı kitap ve makalelerle bilim dünyasında kabul görüyor. Son 3400 yıldır Akdeniz’deki pek çok önemli olayda rol oynamış olan adanın, Mersin ve ülke turizmi için büyük katkı sağlayacağına inanılıyor. Adadaki gemi yapımı ya da bakımı için var olan çekek yerlerinin sayısının bütün Akdeniz’de bilinen ve korunmuş çekek yerlerinin tamamından daha fazla olduğu düşünülüyor.

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