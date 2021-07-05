Mersin Büyükşehir Belediyesinde mobing iddiası 



MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaparken, Cumhur İttifakı'nı desteklediği için kendisine mobing uygulandığını ileri süren Tuğba Güneş, konuya ilişkin hukuki süreci başlattığını belirterek, "Tek sıkıntı benim siyasi görüşüm ve Cumhur İttifakı'nı desteklemem. Siyasi görüş değil, insanlık önemli. Bunlar insanlığını kaybetmiş" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine 7 yıl önce MHP'li Başkan Burhanettin Kocamaz döneminde işe giren 1 çocuk annesi Tuğba Güneş (38), Strateji Daire Başkanı Mustafa Yalçın'ın sekreterliğininin yanı sıra belediye bünyesindeki çeşitli birimlerde büro çalışanı olarak görev yaptı. Güneş, 2019 yerel seçimlerini CHP'li Vahap Seçer'in kazanmasının ardından zor günler yaşamaya başladı. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na gönderilen, ancak kendisine herhangi bir görev verilmeyip geri hizmette tutulan Güneş'in, 6 ay önce merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde oturduğu sitenin bölgesinde temizlik görevlisi olarak çalışması istendi. Kısa süre evinin olduğu caddede temizlik yapan Güneş, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğunu kanıtlayan raporları belediyeye sunup başka işte görevlendirilmesini talep etti. Güneş, raporların kabul edilmemesi üzerine Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden heyet raporu çıkardı.

Bu sırada Erzincan'da yaşayan erkek kardeşinin vefat haberini alan Güneş, çalıştığı kuruma mazeret dilekçesi yazarak, 9 gün izin alıp cenazeye katılmak üzere bu kente gitti. Cenazede koronavirüs olan Güneş'i telefonla arayan belediye yetkilileri, genç kadının hergün belediyeye gelerek imza atması gerektiğini söyledi. Bu süre içerisinde Güneş hakkında, 3 gün işe gitmediği gerekçesiyle tutanak tutuldu.

'ÇOK AĞIR OLDU, ACIMI YAŞAYAMADIM'

2 yıldır mobingle karşı karşıya olduğunu ileri süren Tuğba Güneş, yaşadıklarını anlattı. Çok ağır mücadeleler verdiğini kaydeden Güneş, "7 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmaktayım. Çeşitli departmanlarda, ofis personeli olarak görev yaptım. Sadece siyasi görüşüm nedeniyle, 2 yıldır çok ağır mobinglere ve sürgünlere maruz kaldım. En son sitemin önüne süpürgeci olarak verildim. Sağlık problemlerim olmasına rağmen, defalarca bildirmeme rağmen hiçbir şekilde geri adım atılmadı. Bu konudan müzdaribim. Benim gibi birçok kadın çalışan için de mobing ve baskı söz konusu. Sağlık problemlerimi ve raporlarımı bildirdim. Geri adım atılmadı. 2 ay önce erkek kardeşimi kaybettim. İzin alıp gitmeme rağmen, defalarca arayıp imza için gelmem gerektiği söylendi. Bu çok ağır oldu. Kendi acımı yaşayamadım. Mazeret dilekçem mevcuttu. Hukuki mücadelemi başlattım, davalarımı açtım" dedi.

'BİZLERİ TAMAMEN KAYBETTİ'

Yaşananların siyasi görüşünden kaynaklandığını ifade eden Güneş, "Bir kadın olarak bana ve bir çok kadın arkadaşıma yapılan muamele hiç hoş değil. Sayın Vahap Seçer, 'Kadınların yanındayım, onların destekçisiyim' dedi. Hiçbir şekilde destekçi olmadı. 'Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağım' denildi ama sadece siyasi görüş nedeniyle ki bu ayrımcılığın başlı başına göstergesidir. Böyle bir durumda ideoloji, din, dil, ırk ayrımı yapmadan kendisinin destek olması gerekirdi bizleri kazanması için ama bizleri tamamen kaybetti" ifadelerini kullandı.

'BUNLAR İNSANLIĞINI KAYBETMİŞ'

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Bülent Halisdemir ile arasında geçen diyalogu da anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Halisdemir'e, bana neden mobing uygulandığını sordum. 'Benimle bir alakası yok. Ben senden memnunum. Hiçbir sıkıntım yok' dedi. Çalışma arkadaşlarımla da aram iyidir. Yüz kızartıcı bir suçum, tutanağım, saygısızlığım da olmadı. Buna rağmen ısrarla neden yapıldığını sorduğumda, 'özel kalemden Doğukan Uyan ve genel sekreterlikten böyle bir baskı olduğu' söylendi. Aracılar araya girdi, benimle alakalı konuşuldu. Doğukan Uyan da 'Bizimle alakası yok. Daire başkanı isim verdi' dedi. Tek sıkıntı benim siyasi görüşüm ve Cumhur İttifakı'nı desteklemem. Daire içerisinde veya mesai süresinde siyaset yapmadım. Siyasi görüş değil, insanlık önemli. Bunlar insanlığını kaybetmiş. Haklı mücadelemin her zaman arkasındayım."

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konu ile ilgili olarak herhangi bir açıklamanın yapılmayacağını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Mersin MERSİN, (DHA)

2021-07-05 19:13:44



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