Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor Kısıtlamaların kalkmasının ardından Mersinliler soluğu plajlarda alırken, tatilciler 'mavi bayrak'lı Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarına yoğun ilgi gösterdi

Mersin'de plajlar Covid19 kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor. Yurt içi ve dışından gelen çok sayıda tatilci, denize girmek için Kızkalesi ve Susanoğlu başta olmak üzere sahil şeridindeki önemli plajları tercih ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş.’nin işlettiği 9 halk plajı, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından yurt içi ve dışından gelen tatilcilerin akınına uğradı. Plajlarında 3 mavi bayrağı dalgalandıran belediye plajlarını tercih eden tatilciler, sunulan hizmetlerden, imkanlardan ve personelin yaklaşımından memnun kaldıklarını vurguladı.

1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda vatandaş hafta sonu Mersin’e akın etti. Yurtdışından gelen tatilciler ve kent merkezinde yaşayan Mersinliler de hafta sonu soluğu Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında aldı. Büyükşehir Belediyesinin plajları tatilcilere kafeterya, cankurtaran, şezlong, şemsiye, engelsiz rampa, duş, WC ve giyinme kabini gibi çok sayıda imkan sundu. Tatilciler, toplam 3 mavi bayrak taşıyan Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajlarını yoğun olarak tercih etti.

“Yasakların da kalkmasıyla müthiş bir yoğunluk meydana geldi”

Susanoğlu Halk Plajı Sorumlusu Utku Korkmaz, yaklaşık bir ay önce tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Yasakların da kalkmasıyla birlikte burada müthiş bir yoğunluk meydana geldi. Ülkenin her yerinden misafirlerimiz sahillere akın etti. Mersin sahillerimiz de aynı şekilde ilgi gördü. Müthiş bir yoğunluk var. Burada kafeterya hizmetlerimiz var. Plajımız mavi bayraklı. 33 kriteri yerine getirerek mavi bayrak aldık. Burada engelli vatandaşlarımız için engelsiz rampamız var. Sahilimiz temiz. Sürekli temizlik yapıyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Şehir dışından Susanoğlu’na gelen tatilcilerden Sedat Aktaş, kendisinin de Mersinli olduğunu vurgulayarak, “Mersin’i seviyorum ve Mersin her geçen gün belediye sayesinde gelişen bir yer. Plajlarını da çok seviyorum. Her türlü imkan var. Duş, kabin ve cankurtaran olması çok iyi. Başka yerlerdeki çoğu plajda yok. Denizi temiz, plajı temiz ve ilgileniyorlar. O yüzden gayet memnun kaldım" diye konuştu.

“Susanoğlu halk plajı çok temiz ve düzenli”

Eskişehir’den gelen tatilcilerden Uğur Özkan da tatil için Susanoğlu’nu tercih ettiğini belirterek, “Mersin güzel, çok hoşuma gitti. Susanoğlu halk plajı çok temiz ve düzenli. Burada emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ben her sene Antalya’ya, Ege’ye tatile gitmeye çalışırım. Çoğu plaja göre gerçekten güzel. Sadece biraz daha bilinmesi gerekiyor. Susanoğlu halk plajı bayağı büyük, istediğim gibi ince kumlu. Çoğu yerde bu yok” ifadelerini kullandı.

İngiltere’den tatil için Mersin’e gelen Mustafa Taşlıdere ise belediyenin işlettiği sahillerden memnun kaldığını vurgulayarak, “Takdirle karşılıyorum. Çok temiz. Temizliğe önem veriyorlar. Kaliteli hizmet veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor bir vatandaş olarak. Personelden memnunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.