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Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

DHA

Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı


Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tarsus'a bağlı Kozoluk Mahallesi´ndeki tarımsal sulama havuzu içerisine düşen tilkiyi fark edenler, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği kurtarma ekiplerine bildirdi. Tam dolu olmayan sulama havuzunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince ekipmanlar kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Koruma altına alınan tilki, Tarsus Doğa Park'ndaki veteriner kliniğine teslim edildi. Genel sağlık durumu iyi olan fakat üzerinde pire enfestasyonu tespit edilen tilki, gerekli bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Mustafa ERCAN
2021-07-06 11:59:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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