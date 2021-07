Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, merkez kırsal ayırımı yapmaksızın ihtiyaç duyan tüm sokaklarda asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme, yeni tarım yolları açma hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal yerleşim bölgelerinden biri olan Yeşilova Mahallesi’nin arazi yollarına baypas döküp greyder yardımı ile serim yaparak, özellikle yerel üreticilerin ulaşım sorununu ortadan kaldırdı. Ekipler, İhsaniye Mahallesi ile Puğkaracadağ mahallelerinin bozulan sokaklarında asfalt yama çalışması yaparken, Hamidiye ve Güneş mahallelerinde sokaklarda kilit taşı yenileme, Huzurkent’te ise kaldırım yenileme çalışması yaptı.

Vatandaşların can güvenliği için kasis ve dubalar yapılıyor

Vatandaşların can ve mal güvenliği için de bir takım tedbirler alan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, son olarak Barış Mahallesi 4529 Sokak üzerinde, sürücülerin aşırı hız yapmasını önleyip yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla kasis montajını tamamladı.

Öte yandan, Bahçe Mahallesi’nde de 4604 Sokak üzerinde mahalle sakini vatandaşlar ile civar esnafın talebi üzerine, kaldırım kenarında duba montajını tamamlayan ekipler, gelen taleplere göre emniyet amaçlı kasis ve duba montaj çalışmalarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.