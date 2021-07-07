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CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin´de

DHA

CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin´de


Mustafa ERCAN/MERSİN. (DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin´e geldi.
Ankara´daki programları nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Adana Havaliman'ına iniş yapan Kılıçdaroğlu´nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Milletvekilleri, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Dutar, CHP İl Başkanı Adil Aktay, CHP´li ilçe örgütü temsilcileri ile çok sayıda partili karşıladı.
Havalimanı´nda coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu, programına Başkan Seçer ile birlikte ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi´nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmek için hayata geçirdiği Kır Çiçekleri projesindeki kız sporcuları ziyaret ederek başladı.
Heyecanlı bir bekleyiş yaşayan küçük sporcular, Kılıçdaroğlu´nu mini bir sürpriz ile karşıladı. Sporcular ellerindeki enstrümanlarla CHP Lideri ve beraberindeki heyet için keyifli bir gösteri yaptı. Müzik gösterisinin ardından eğitmenler hayata geçirilen proje ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşayan çocuklar kendilerini tanıtarak, Büyükşehir Belediyesi´nin kendileri için hayata geçirdiği projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Keyifli sohbetlerin geçtiği buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, kız çocuklarına şöyle seslendi:
"Ailelerinize benim çok selamlarımı söylerseniz çok mutlu olurum. Hepinize başarılar, umarım hayatın bir başka evresinde tekrar görüşürüz. O zaman siz daha da büyüyeceksiniz. Belki çok daha önemli yerlere geleceksiniz. Hepinizin huzurunda bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yürekten teşekkür ederim. Sizlere başarı dilemek benim görevim. Umarım keyifli bir birliktelik yaşarsınız. Arkadaşlarınız olacak ama arkadaşlığınızı yaşam boyu unutmayın. Dostluklar çok önemli."
Kılıçdaroğlu ziyaretin sonunda `Anı Defteri´ni imzalayarak, Başkan Seçer ve Kır Çiçekleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-07-07 03:53:39

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