Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar başlıyor

Mezitli Devlet Hastanesi için inşaat çalışmaları başlıyor. Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, inşaat için gereken sondaj çalışmasına kepçe desteği verdi.

Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı doğusu, Mezitli Tabiat Parkının güney batısında yer alan hastane inşaatına başlanması, ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bu konuda yoğun girişimlerde bulunarak yapılmasına öncü olan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür eden vatandaşlar, “Başkanımız Neşet Tarhan sayesinde pek çok şey Mezitli’ye geldi. Daha önce yıllardır en büyük sorunlarımızdan birisi olan araç muayene istasyonunun Mezitli’ye gelmesini sağlayan Başkanımızın yoğun çabası sayesinde şimdi de devlet hastanesi yapılıyor. Hastalandığımız zaman çok zor şartlarda Şehir Hastanesine ya da Erdemli Devlet Hastanesine gitmekten kurtulacağız” dediler.

Dönemin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan şimdiki Hazine Bakanı Lütfi Elvan’ın Kuyuluk'ta 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapımı konusunda Başkan Tarhan ile Ankara’da yaptığı görüşme sonrası Sağlık Bakanlığını arayarak, hastane projesinin hazırlanması istemişti. Başkan Tarhan, “Yaklaşık iki yıl önce Ankara’da yaptığımız girişimlerin ardından halkımıza devlet hastanesi yapılacağı müjdesini aktarmıştık. Mezitli Kuyuluk bölgesinde 200, 201 ve 205 numaralı bölmelerde 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi inşaatına başlanıyor. Ve ilk sondaj amaçlı çalışmayı yol açma belediyemizin çalışanlarına nasip oldu. Tüm Mezitli’ye hayırlı olsun” dedi.

Devlet hastanesinin yapılması ile sağlık hizmetlerinden daha kısa sürede yararlanılacağına vurgu yapan Tarhan, "İlçemizin kalkınması ve güçlenmesi adına yaptığımız çalışmalar halkımız istekleri doğrultusunda ilerliyor. Halkımız istiyor, biz gerekli çalışmalarımızı başlatıyor ve mücadelemizi veriyoruz. Devlet Hastanesi inşaatına başlanılacak olması bizi oldukça mutlu etti" diye konuştu.

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