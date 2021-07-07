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Gökalp: "Bahis suçunun cezası 6 yıla kadar hapistir"

İHA

Gökalp: "Bahis suçunun cezası 6 yıla kadar hapistir"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, 'bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçu ve buna bağlı suçların cezasının 6 yıla kadar hapis cezası olduğunu söyledi.
Bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama, bahis oynanmasına internet yoluyla ve sair suretle erişim ve imkan sağlama, bahis oyunları bağlantılı para nakline aracılık etme gibi suçlarla ilgili bilgi veren Gökalp, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunla birlikte yasal bir zemine oturtulmuştur. Bu kanunun 5. maddesi, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramış, 6495 Sayılı ve 12/7/2013 tarihli kanunun 3. maddesi ile yapılan değişiklikle birlikte bugünkü halini almış ve 15/8/2017 tarihli 694 Sayılı KHK ile de maddede yer verilen suçlara ilişkin koruma tedbirleri düzenlenmiştir" dedi.
Kanunun 5. maddesinde yer alan düzenlemeler ile spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunlarının, öngörülen cezalar ile caydırılması ve bahis ve şans oyunlarının idarenin verdiği ruhsata ve denetimine bağlanmasının amaçlandığını kaydeden Gökalp, "Kanunun koruduğu hukuki menfaat, gerekçede ve Anayasa Mahkemesinin kararında açıklandığı üzere esasen idarenin ve idarenin verdiği yetkiyle bahis ve şans oyunları oynatan kişilerin mali çıkarlarıdır" ifadelerini kullandı.
Hükmün 'a' bendinde yer alan 'oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkan sağlamak' ifadesinin, suçun fiil unsurunu oluşturduğunu ifade eden Gökalp, "Söz konusu fiil internet erişimi yoluyla gerçekleşebileceği gibi fiziki bir ortamda oyunların oynanmasını organize etmek şeklinde de olabilir. Maddenin “a” bendi bu anlamda genel bir çerçeve çizmekte, diğer bentler ise daha spesifik fiilleri düzenlemiştir. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır. Hapis cezası ve para cezası birlikte öngörülmektedir. Erişim 'b' bendindeki suçun oluşması için yurt dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla veya değişik yollarla erişimini sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlamak gerekmektedir. Sözgelimi Türkiye’de oynatılan bahis ya da şans oyunlarına internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlamak 'a' bendindeki suçu oluştururken, yurt dışında oynatılan oyun olduğu durumda 'b' bendindeki suç oluşur. Bu suçun cezası 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Ek olarak para cezası düzenlenmemiştir" diye konuştu.
Hükmün 'c' bendinde söz konusu bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olan paraların nakline aracılık etmek fiilinin de suç oluşturacağı yönünde düzenlendiğini ifade eden Gökalp, "Para nakline aracılık etmek fiili gerek paranın fiziken bir yerden başka bir yere nakledilmesi şeklinde gerekse de sanal ortamda bankalar üzerinden yapılan aktarımlarla gerçekleştirilebilir. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Hapis cezası ve para cezası birlikte öngörülmüştür" dedi.
Teşvik suçu
Maddenin 'ç' bendinin ise diğer bentlere göre daha farklı ve tartışmaya açık bir fiil öngördüğünü söyleyen Gökalp, şöyle devam etti; "İlgili bentte belirtilen 'reklam yoluyla veya farklı yollarla söz konusu bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' fiilinin gerçekleşmesi suçun oluşumu için yeterlidir. Teşvik etmek TDK’ya göre 'isteklendirmek, özendirmek' anlamına gelmektedir. Buna göre salt reklam vermek suçun oluşumu için yeterli olmamakta, verilen reklamın teşvik edici yani kişilerde istek uyandırması veya kişileri özendirmesi gerekmektedir. Nitekim tartışma konusu da budur. Zira reklam sektörünün genel esaslarınca, her reklamın hedef aldığı belli bir kitle olduğu ve dolayısıyla o reklamın da o kitleye göre yorumlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle ilgili bentteki teşvik etmek fiili ve buna bağlı olarak 'isteklendirmek ve özendirmek' fiilerinin kime ve neye göre değerlendirileceği problemli bir noktadır. Kanımızca bu bent, Ceza Hukuku ilkelerinden 'belirlilik ilkesi'ne aykırılık teşkil etmektedir. Hâl böyle olunca, Türk Ceza Hukuku’nun 'fiil ceza hukuku' uygulaması gereğince söz konusu bent fail lehine yorumlanarak reklam yoluyla teşvik etmek fiili dar bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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