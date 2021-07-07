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LGS birincisi Ekin, Başkan Özyiğit ile buluştu

İHA

LGS birincisi Ekin, Başkan Özyiğit ile buluştu

Liselere Giriş Sınavında (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Özel Toros Koleji Ortaokulu öğrencisi Ekin Emekçi, başarısını Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile paylaştı.
202f LGS Türkiye birincileri arasında yer alan ve tüm soruları doğru cevaplayarak büyük bir başarı yakalayan Ekin Emekçi, anne ve babası ile birlikte Başkan Abdullah Özyiğit’i ziyaret etti. Başkan Özyiğit, Ekin’in başarısından gurur duyduklarını söyleyerek, tablet hediye etti. İyi bir gelecek için eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak eğitim alanında örnek projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

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