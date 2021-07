Rektör Prof. Dr. Aydın: "Dengeli bir büyüme kaydedip geliştik"

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, 3 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen doğru adımlarla planlı ve dengeli bir büyüme kaydettiklerini ve geliştiklerini söyledi.

Rektör Aydın, yeni bir üniversite olmalarına rağmen öğrencilere ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla oldukça geniş bir yelpazede seçenek sunduklarını, üniversite olarak her alanda niteliği artırıp, tercih dönemlerinde üniversite adaylarının aklına gelecek ilk üniversitelerden biri olma hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerine dikkat çekti.

Tarsus Üniversitesi’ne olan teveccühten ziyadesiyle memnun olduklarını ifade eden Aydın, üniversitenin yeni akademisyen katılımlarıyla her geçen yıl nitelikli bir büyüme sürecinden geçtiğini söyledi.

Rektör Aydın, dünyanın ve ülkemizin güzide üniversitelerinden akademik derecelerini almış hocalarla, farklı ekolleri üniversitede harmanlayarak kendi ekollerini oluşturma yönünde önemli mesafe kaydettiklerini belirtti.

Üniversitenin nitelikli makale, uluslararası iş birliği, proje ve benzeri akademik performans çıktılarının da oldukça iyi bir seviyede olduğunu ifade eden Aydın, kısa geçmişine rağmen bağımsız kuruluşlar tarafından bu göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmelerde üniversitenin ön sıralarda olduğunu belirtti.

Yine bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından öğrenci ve akademisyen memnuniyetinde ön sıralarda olduklarını vurgulayan Aydın, pandemi sürecinde de oluşturmuş oldukları dijital altyapı ve sundukları imkanlarla bu memnuniyeti daha da üst seviyelere taşıdıklarını ifade etti.

Üniversitelerin, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bulundukları kentleri dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Rektör Aydın, bu anlamda, bölgedeki bütün paydaşlarla iyi ilişkiler geliştirdiklerini, onların da katkısıyla, Tarsus Üniversitesi olarak, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ihtişamın merkezindeki bir kent olan Tarsus’umuza bu ihtişamı yeniden kazandırma ve hayatın her alanında bunun yansımalarını görme hedefinde olduklarının altını çizdi.

