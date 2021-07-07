Çocuklara duygu kelime dağarcığı çalışması yapıldı

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, çocuklara ve ailelere daha sağlıklı bir gelecek sunmak için ücretsiz sağladığı psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetini kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.

Bilinçli evlilik ve ebeveynlikten çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine kadar mutlu ve huzurlu bir toplum hedefiyle çalışan belediye, bu çalışmalarını Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi çatısı altında başarıyla yürütüyor. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde, 36 yaş aralığındaki çocuklara yönelik duygu kelime dağarcığı çalışması yapıldı. Çocuklar, okul öncesi öğretmen eşliğinde merkezin oyun atölyesinde yaşıtlarıyla bir araya geldi. Çocukların duygusal, sosyal zekasını, empati yeteneğini ve sosyal gelişimini geliştirici faaliyetlerin yer aldığı etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle dolu dolu geçti.

Çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Onlarla geçirilen vaktin kaliteli bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. "Toroslar'da yaşadığım için çok şanslıyım" diyen bir gelecek için çalışıyoruz. Güçlü ve sağlıklı aile demek, huzur ve güven ortamında yetişmiş bir nesil demektir. Çocuklarımız, duygu ve düşüncelerini nasıl rahatça ifade edebilir? sorusunu Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimiz, düzenlediği duygu kelime dağarcığı çalışmalarıyla aydınlatıyor. Bu etkinliklerle amacımız, çocuklarımızda sevgi, saygı ve dostluk duygularının daha da artmasına yardımcı olmaktır" dedi.

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