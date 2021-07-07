Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de (2)



KILIÇDAROĞLU: EZBERLERİ YIKTIK, SEÇİMLERİ KAZANDIK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve iş insanları ile toplantılara katıldıktan sonra Mersin Büyükşehir Çağrı Merkezi ve Mobil Uygulama Tanıtımı (TEKSİN) lansman programına geçti. Yenişehir Fuar Merkezi´nde düzenlenen programda uygulama hakkında katılımcılara bilgi verildi, La Noche Dans Grubu da dans gösterilerini sergiledi. Sinevizyon gösterilerinin ardından programda konuşan Kılıçdaroğlu, kent sorunlarında muhatabın belediye başkanları olduğuna dikkat çekti. Seçimden önce 'oy vermeyin' çağrıları yapıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Seçimleri kazandık. Bu ezberi yıktık. Pandemi döneminde gelirlerin en aza indiği dönemde bu ezber yerle bir oldu. Mersin gibi birçok kentte böyle oldu" dedi.

'SAYGI DUYUP SORUNUYLA İLGİLENECEKSİN'

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının kendi beldelerini dünyaya tanıtmak gibi görevlerinin de olduğunu kaydederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin turizm, tarım, sanayi, deniz, ulaşım kenti. Dolayısıyla günümüzde belediye başkanları yarışma içine girerler. Kim ipi göğüslerse kendini dünyaya tanıtır. Bu olanağı sağlayan dijital ortam var. Başkan bu olanaklardan yararlandı. Şikayetin, isteğin mi var? Anında iletebilirsin. Sorun en kısa zamanda çözülecektir. Kent de dünyaya tanınmış olacak. Kentler arasında yarış var. Bunu belediye başkanı arkadaşlar yerine getirecek. Güven ilişkisi artacak. Bulunduğunuz belde halkının kimliği, yaşı, tarzı, inancı önemli değil. Saygı duyup sorunuyla ilgileneceksin. Hale gittik. Orada çalışanların çocukları için kreş açılmış. Belediye başkanı dediğiniz budur. Vahap Seçer´e teşekkür ediyorum. Bu toplantının öznesi hizmet yapan bir belediye başkanının halkına hesap vermesidir. Halkla arasına güven köprüsü inşa etmek demektir."

'ŞEHİDİMİZ VAR'

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir askerin şehit düştüğünü belirterek, "Şehitler bizim için baş tacıdır. Terörün bittiği bir Türkiye'yi özlüyoruz. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel beklentisi yoktur. Tek beklentimiz herkesin huzur içinde yaşamasıdır" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, TEKSİN uygulamasıyla 'Belediyelerde kimseye ulaşamıyoruz' şikayetlerinin geride kaldığını, bu uygulamayla vatandaşların dijital olarak şikayetlerini bildirmesinin mümkün olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Can ÇELİK

2021-07-07 17:18:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.