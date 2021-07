Kılıçdaroğlu, Mersin’de ‘Teksin’in tanıtım programına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Tek beklentimiz, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasıdır”

– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği mobil uygulama olan yeni çağrı merkezi sistemi ‘Teksin’in tanıtım programına katıldı.

Bir dizi ziyaret kapsamında dün akşam Mersin’e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün son programında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Teksin’ mobil uygulamasının tanıtım programına katıldı. Yenişehir Fuar Merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

La Noche Dans Grubunun gösterisinin de yer aldığı programda, Mersinlilerin her türlü şikayet, talep ve sorunlarını; cep telefonlarına indirecekleri ‘Teksin’ mobil uygulama üzerinden iletebilecekleri yeni çağrı merkezinin tanıtımı yapıldı. İletilen her türlü sorun ve talebin ayın anda Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’e de ulaştığı mobil uygulamada ayrıca kentin tanıtımına yönelik her türlü bilgiye ulaşmanın yanında otobüs hat ve saatlerinden taksi duraklarına, kütüphaneden sanal tura kadar birçok hizmet sunuluyor.





"Belediye başkanlarının kendi beldelerini dünyaya tanıtmak gibi farklı bir görevleri daha var"

Kılıçdaroğlu, tanıtımın ardından yaptığı konuşmada, 2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına 7 maddelik ilkeleri saydığını ve bu ilkelere bütün belediye başkanlarının uymasını istediğini hatırlattı. Bunlardan birinin de "Bulunduğunuz beldede, yönettiğiniz belediyede eğer bir çocuğun karnı doymadıysa o çocuğun karnı doyduktan sonra siz akşam uyuyacaksınız, çünkü belde halkından siz sorumlusunuz" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarının farklı bir görevi daha var; kendi beldelerini dünyaya tanıtmak gibi bir görevleri var. Mersin’e baktığınızda bir turizm, bir tarım, bir sanayi, bir ulaşım, bir deniz kenti. Her şey var burada. Dolayısıyla 21. yüzyılın dünyasında belediye başkanları yarışma içine girerler. O yarışta kim ipi göğüslerse hem belde halkına hizmet etmiş olacak hem kentini dünyaya tanıtmış olacak. Şimdi bu olanağı sağlayan dijital ortam var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu olanaktan yararlandı. Belediye ile ilgili sorunun mu var, süratle iletebilirsin. Şikayetin mi var, süratle iletebilirsin. İhtiyacın mı var, süratle iletebilirsin. Doğrudan belediye başkanı ve ekibi sorunu en kısa sürede öğrenecek ve çözümü de en kısa sürede yerine getirmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.



"Bu iletişim, belediye başkanı ile vatandaşlar arasındaki güvenin sağlanmasına da yol açacak"

Bu şekilde sadece ihtiyacı hissetme değil, kenti de dünyaya tanıtmış olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla 21. yüzyılın dünyasında metropoller arasında, ‘en iyi kent biziz’, ‘en çok turisti biz çekeceğiz’ diye yarış var. Kendi ürettiğimiz ürünü dünyanın her tarafına ihraç etme yarışı var ve bunu belediye başkanı arkadaşlar büyük ölçüde yerine getirecekler. Bu, aynı zamanda belediye başkanı ile halk arasında sağlıklı bir güven iletişiminin doğmasına da yol açacak. Evet, sorunu aktardım çözümü anında geldi, evet şaka yaptım, bana gayet güzel esprili bir yanıt geldi. Bu iletişim, belediye başkanı ve belediye çalışanlarıyla vatandaşlar arasındaki güvenin sağlanmasına da yol açacak" diye konuştu.

Hizmet yaparken, orada yaşayanların kimliği, inancı, yaşam tarzının önemli olmadığını, önemli olanın onun kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sen, onun başka bir sorunu varsa o sorunla ilgileneceksin. Eğitim sorunu varsa onunla ilgileneceksin. Bugün sabah Başkan Seçer ile yaş sebze ve meyve satılan hale gittik. Orada kadınlar da çalışıyor ama o kadınların küçük çocukları var. O kadınların çocukları için kreş açmış. Halde çalışan ama küçük çocuğu olan ve o çocuğunu güveni için çalışabileceğe mekana çok yakın bir yerde kreşe teslim eden, arkasına dönüp 'çocuğun karnı doydu mu doymadı mı, altı temizlendi mi temizlenmedi?', buna bakmayan ve bu konuda güven içinde işine dönen, akşam işinden döndükten sonra çocuğunu alıp mutlu bir şekilde evine dönen. Belediye başkanı dediğimiz budur. Hepinizin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



"Yeni bir siyaset anlayışını, halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz"

Bu toplantının başka bir öneminin daha olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toplantının öznesi de hizmet yapan bir belediye başkanının halkına hesap vermesi demektir, 'ben şunları yaptım’ demektir, ‘verdiğim sözlerin bir bölümünü yerine getirdim’ demektir. Halka hesap vermek ne demektir? Halkla arasına sağlıklı bir güven köprüsü inşa etmek demektir. Yine belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim; ‘Harcadığınız her kuruş sizin paranız değil halkın parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz.’ Yeni bir siyaset anlayışını, olgun bir siyaset anlayışını, halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Yerel yönetimlerden başladık ve biz bunu büyüteceğiz."



"Beraber güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Konuşmasında, bugün Mardin Kızıltepe’den bir şehit haberinin geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şehitler bizim için baş tacıdır. Bir şehit olduğunda hepimizin yüreğine bir sızı düşer. Terörün bittiği bir Türkiye’yi, aydınlık bir Türkiye’yi, 84 milyonun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’yi özlüyoruz ve bu Türkiye’yi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel tercihi ya da hiçbir bireysel beklentisi yoktur. Tek beklentimiz, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasıdır. Her annenin, her babanın, her çocuğun huzur içinde yaşamasıdır. En büyük arzumuz budur. Ve biz bunu yapmaya hazırı ve talibiz. Beraber güzel Türkiye’yi inşa edeceğiz, birlikte inşa edeceğiz. Hep beraber güzel bir Türkiye’de mutluluk içinde yaşayacağız" dedi.



"'Teksin' benim yol arkadaşım"

"Teksin benim yol arkadaşım. Teksin benim baş danışmanım. Teksin benim belediye çalışmaları içerisinde en güvendiğim çalışma arkadaşım" diyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Bana ölçümleri yapan, sokakta vatandaşla konuşan, onların derdini bana aktaran, onları raporlayan, onları rakamlara döken anketör. Teksin, başkanın vatandaşla arasındaki köprüyü oluşturan bir yapı. Vatandaşlarımızın da sığınacağı liman. Vatandaşlarımızın dert babasıdır Teksin. Vatandaşlar arasında şöyle bir algı var, 'Devlet dairelerinde bir dayın olacak, belediyelerde bir dayın olacak’, ‘Belediyede kimseye ulaşamıyoruz, işimizi yaptıracağız kimseyi bulamıyoruz, bir tanıdığımız yok’. Artık bu şikayetler geride kaldı, çünkü Teksin var" ifadelerini kullandı.



"Teksin uygulaması ile vatandaş belediye başkanına direk ulaşmış olacak"

Vatandaşların 'Teksin' uygulamasıyla parmaklarının ucunda dijital olarak şikayetlerini bildirmesinin, aslında bir anlamda belediye başkanına direk ulaşması anlamına geldiğini belirten Seçer, "Görev süremizin bitmesine yaklaşık 3 yıl var, o süre de çok çabuk geçer. Bizim 7/24 çalışmaya ihtiyacımız var ve çalışıyoruz. Teksin de 7/24 çalışıyor. Teksin 24 saat çalışıyor, başkanı da çalışıyor, çalışma arkadaşları da çalışmak zorunda. Bizler, genel başkanımıza söz verdik, partimizin gururu olacağız, umudu olacağız ve ülkemize hizmet edeceğiz. Bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

