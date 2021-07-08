İzmir’e atanan İl Emniyet Müdürü Şahne’den Vali Su’ya veda ziyareti

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Mersin İl Emniyet Müdürü iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Vali Ali İhsan Su’ya veda ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Şahne’yi Mersin’de görev süresi boyunca yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik eden Vali Su, Şahne’ye yeni görevinde başarılar diledi.

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