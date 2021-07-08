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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Etkinlik ve sanat merkezi, haftanın 7 günü yüzlerce vatandaşa ulaşıyor

İHA

Etkinlik ve sanat merkezi, haftanın 7 günü yüzlerce vatandaşa ulaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin "Temmuz Ayı Atölye Programı" dopdolu geçiyor. Haftanın 7 günü saat 10.30 ile 19.00 arasında birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı etkinlik ve sanat merkezinde gerçekleştirilen tüm atölyelere dileyen herkes ücretsiz katılabiliyor.
Her yaş grubundan bireylere hizmet verilen atölyelerde özellikle çocuklar, kadınlar ve aileler gönüllerince vakit geçirip, dans, müzik ve zeka geliştirici etkinliklerin tümünden faydalanabiliyor. Vatandaşlar atölyelerde doyasıya eğlenip, kaliteli zaman geçirme fırsatı elde ediyor. Özellikle yetişkin ve çocuk atölyelerine aileler çocuklarıyla birlikte katılım sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra anneler veya babalar farklı bir atölyede eğitim alabiliyor. Atölyelerde, eğlenceli matematik, yetişkinler ve çocuklara yönelik fotoğrafçılık eğitimi, geleneksel sokak oyunları etkinliği, aile etkinlikleri, serbest resim etkinliği, yetişkinlere ve çocuklara yönelik İngilizce eğitimi, yoga, drama, çocuklara yönelik karaoke, satranç, zumba, dans ve yetişkin ile çocuk capoeira gibi birçok etkinlik yer alıyor. Atölyeler sayesinde haftanın 7 günü yüzlerce vatandaşa ulaşılıyor.

“Buradan herkes gülerek, mutlulukla ayrılıyor”
Etkinlik ve sanat merkezi sorumlusu Vahide Dengiz, gerçekleştirdikleri etkinlikleri anlatarak, “Burada çocuklara, ailelere, kadınlara, herkese, her kesime hitap ediyoruz. Kadınlarımızla, çocuklarımızla eş zamanlı atölyelerimiz oluyor. Kadınlarımız sporlarını yaparken, çocukları ile biz diğer atölyeleri yapıyoruz. Eğlenceli matematikten dansa, çocuk zumbasından capoeiraya, onun dışında olan bütün etkinliklerimizle dolu dolu devam ediyoruz. Geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Buradan herkes gülerek, mutlulukla ayrılıyor. Bu da bizim için çok önemli. Hafta içi daha çok kayıtlı öğrencilerimizle devam ediyoruz ama sahilden geçen herkes de eşlik ediyor bize. Onun dışında da hafta sonları daha çok ailelerle beraber etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Pandemi boyunca çocuklar evde kapalı kaldılar. Şu an açık, doğal bir ortamda çalışıyoruz. Kendilerini rahat hissediyorlar” dedi.

“Herkesi bütün atölyelerimize mutlaka bekliyoruz”
Merkez öğretmenlerinden Çağrı Burcu Yücesoy ise uzun süredir masal anlatıcılığı yaptığını ve drama eğitmeni olduğunu belirterek, "Her çocuğa, her kadına hitap ediyoruz. Burada olmaktan çok mutlular, biz de onlarla çok mutluyuz. Pandemi sürecinde çok fazla dışarı çıkamadılar, biz de onlara hasrettik zaten. Burada doğa ile buluşmuş oluyoruz. Hem onlar enerjilerini atıyorlar hem de hep beraber eğleniyoruz. Bizim de motive kaynağımız zaten çocuklar. Bütün atölyelerimize herkesi mutlaka bekliyoruz” diye konuştu.
Öğretmen İmren Uzun da çocuklara zumba, kadınlara ise pilates yaptırdığını kaydederek, “Kadınların daha sağlıklı bir omurgaya sahip olması için ileride sakatlık oranlarını ya da bel fıtığını, boyun fıtığını daha aza indirmek için pilatese başladık. Derslerimiz çok güzel geçiyor, bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Zumba ve geleneksel çocuk oyunlarımızda da çocuklarımızın psikomotor becerilerini geliştirmeyi sağlıyoruz. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı burada canlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.
4 yaşındaki oğlunu atölyelere getiren anne Gizem Işık, pandemi nedeniyle oğlunun kreşe gidemediğini, evde de çok sıkıldığını dile getirerek, “Buradaki etkinliği gördüğümüzde çok mutlu olduk. Gayet keyifli vakit geçiriyor, serbest oyun zamanlarına katılıyor, resim atölyesine, kukla atölyesine katılıyor, dans etkinliklerinde çok keyifli vakit geçiriyor. Daha çok sosyalleşmesi açısından getirdik. Çocuklar birbirlerinden çok uzak kaldığı için, bir arada vakit geçirmeye çok ihtiyaçları vardı. Açık ortam olduğu için de gayet keyifle getirip, güvenle bırakabiliyoruz burada. Güzel vakit geçiriyorlar. Belediye’nin bu etkinliğinde emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinliklerden faydalanan ve üçüncü sınıfa başlayacak olan Merve Başeğmez, “Burada dans ediyoruz, eğleniyoruz, parkurlarda oynuyoruz, parkta ve salıncakta sallanıyoruz, arkadaş ediniyoruz ve çok eğleniyoruz” dedi.
Azra Ceylin Bayramoğlu, atölyelerde çok eğlendiğinden söz ederken, “Salıncakta sallanıyoruz, parka gidiyoruz, bir şeyler alıyoruz, eğleniyoruz. Etkinlik yapıyoruz, dans ediyoruz, şarkı dinliyoruz, capoeira yapıyoruz, çok eğleniyorum” diye konuştu.
Çınar Akar da atölyeler arasında dans atölyesine özellikle katıldığını söyleyerek, “Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyorlar, bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Ben her atölyeye birazcık katılıyorum. Özellikle dans atölyelerine katılıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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