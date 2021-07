Tarsus Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi

– Mersin’in Tarsus Belediyesinin, halkın kültür ve sanata olan ilgisini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla açtığı akademi kursları halkın yoğun katılımıyla devam ediyor. Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisinde verilen kurslara halk oyunları kursu da eklendi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisi, açıldığı günden bu yana binlerce yurttaşa ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2020 yılının Temmuz ayında açılışı gerçekleştirilen akademi; bilim, eğitim, sanat ve kültür alanında binlerce kişinin ilgisini çekerken, bünyesinde açılan Ayşe Lebriz Berkem Tiyatro Sahnesiyle de sanatseverlere hizmet veriyor.

Öte yandan, her yaştan vatandaşa yönelik bilim, eğitim, sanat, kültür alanında bireylerin becerilerinin eğitmenler gözetiminde arttırılması, gelişim sağlamaları ve üretime katılmalarına olanak sağlamak adına açılan kurslar oldukça ilgi görüyor. Akademi bünyesinde piyano, gitar, keman, resim, bağlama, el sanatları, robotik kodlama, şan eğitimi, bale eğitimi, mantar yetiştiriciliği, seramik ve tiyatro kurslarının yanı sıra halk oyunları kursları da veriliyor.

Eğiten ve kültürlü bir kent olma gayesiyle projeler ürettiklerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Görevi devraldığımızda şehirde eksik olan kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerine imkan sağlayabilmek için Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisini açtık. Burada toplumun kültür sanat faaliyetlerine katılımını sağlamakla beraber, farklı yaş gruplarına da eğitici kurslar sunuyoruz. Ayrıca şu an yapımı devam eden Çocuk Bilim, Eğitim ve Sanat Merkezini de kurarak çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Her yaştan insanımızın kendini geliştirebileceği ve şehrimizde kültürel, sanat faaliyetlerinin aktif olduğu projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisinde yapılan kurs ve etkinliklere katılım ve ayrıntılı bilgi için 0535 714 42 58 numaralı hattan ulaşılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.