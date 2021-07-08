Toros Üniversitesi’nde Dünya Çikolata Günü kutlandı

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Dünya Çikolata Günü kapsamında kendi yaptıkları çikolataları sergiledi.

Bahçelievler Kampüsü Aşçılık Uygulama mutfağında hazırladıkları Mersin’e özgü olan narenciye lezzetlerinden de faydalanarak hazırladıkları çikolataları sunan öğrenciler beğeni topladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Aşçılık Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Uğurcan Metin, "Bugün Toros Üniversitesi’nde aşçılık bölümü öğrencileriyle dünya çikolata gününü kutladık. Bu dünya çikolata gününü Avrupa’daki kakao üreticilerine özel bir gün olduğu için biz bugün Avrupa’ya özgü kutladık. Asya ve Avrupa’da farklı günler olduğu biliniyor. Biz bugün kendi etkinliğimizde Avrupa tarihine göre aşçılık öğrencileriyle basit ve dolgulu teknikler kullandık ve meyveli çikolata kaplamaları yaptık. Akdeniz bölgesinde ve narenciye bölgesinde olmamız nedeniyle de narenciye aromalı birçok çikolatamız oldu. Bizim bu çalışmamıza katkısı olan Meslek Yüksekokulu’na, Toros Üniversitesine ve aşçılık öğrencilerine teşekkür ediyorum. Aşçılık Programı olarak etkinliklerimiz bitmeyecek ve sürekli etkinlik halinde olacağız. Bizi takip etmenizi bizimle birlikte olmanızı, gastronomi bilincini sürdürmemizi, destek olmanızı istiyoruz ve buradan tüm gastronomi bilimcilere emekçilere teşekkür ediyorum" dedi.

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