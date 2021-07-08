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Mezitli Devlet Hastanesinde hedef, 2023’ün 3’üncü çeyreği

İHA

Mezitli Devlet Hastanesinde hedef, 2023’ün 3’üncü çeyreği

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde uzun süredir planlaması yapılan 150 yatak ve 50 ünitlik Mezitli Devlet Hastanesinin proje ihalesi kapsamında zemin etüt çalışmaları başladı. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, hastanenin inşaatının 2023’ün 3’üncü çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli’de hastane alanı için ayrılan sahada incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, devam eden çalışmalar hakkında firma yetkilerinden bilgi aldı.
İncelemesinin ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ceviz, hastanenin proje ihalesinin Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı sonunda yapıldığını söyledi. Ceviz, “Mayıs ayı içerisinde proje ihalesini kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Şu anda bu alanda zemin etüt çalışmaları kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar birkaç ay içerisinde tamamlanacak. Muhtemelen eylül ayında Bakanlığımız tarafından inşaat ihalesine çıkılacak. İnşaat ihalesi sürecinin de bir aksilik olmazsa 2022 başında tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılacak ve inşaat süreci başlayacak. 2023 yılı 3’üncü çeyreğinde inşaatın bitmesini bekliyoruz. Burası tamamlandığında Mersin’in batısında yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi buraya ayrı bir değer katacak” diye konuştu.
Uzun süredir beklenen bu projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya teşekkür eden Ceviz, hastanenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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