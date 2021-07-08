Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

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Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu Narlıkuyu yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AYY 07 plakalı otomobil, virajı alamayarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Ali Rıza EREN

2021-07-08 20:57:52



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