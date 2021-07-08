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Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

DHA

Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı


Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu  Narlıkuyu yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AYY 07 plakalı otomobil, virajı alamayarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.    
Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Ali Rıza EREN
2021-07-08 20:57:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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