Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde MersinAntalya D400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 33 AYY 07 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından da takla attı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü A.Y. ile beraberindeki yaralı 3 kişi ambulanslarla Erdemli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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